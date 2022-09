DéFI demande en urgence une réunion des commissions de l'Énergie et de l'Économie

(Belga) Face à la crise énergétique et à "l'attitude peu convaincante du gouvernement dans les mesures prises", les députés DéFI, Sophie Rohonyi et François De Smet, ont demandé, ce lundi matin, la convocation en urgence d'une réunion conjointe des commissions de l'Énergie et de l'Économie de la Chambre.

"Que nous a proposé concrètement le gouvernement jusqu'ici? De prolonger les mesures prises en mars dernier. Les autres points évoqués lors du Codeco, comme le soutien aux entreprises, l'aide du secteur financier ou encore la taxe des superprofits du secteur énergétique sont toujours au stade des réflexions ou des discussions. Pourtant, des pistes sérieuses sont mises sur la table par différents experts. Jusqu'ici, on les lit dans la presse", soulignent les deux députés. "Il est urgent de les entendre et d'en débattre au sein du Parlement pour organiser une réponse rapide et efficace pour nos concitoyens et nos concitoyennes mais aussi pour nos entreprises", ajoutent-ils. "Le moment est venu de faire des choix forts, audacieux et immédiats, et de les expliquer de la manière la plus transparente possible en vue d'obtenir l'adhésion la plus large. Le Codeco a raté sa rentrée. Le Parlement peut réussir la sienne. Allons-y!", exhorte enfin François De Smet. (Belga)