Maison de l'horreur en France: "Je suis choquée", des riverains témoignent

Les médias français la surnomment : "la maison de l’horreur". C'est l’un des fils du couple qui a dénoncé les faits à la police. Dans une maison de Noyelles-Sous-Lens, en France, des parents élevaient leurs enfants dans des conditions désastreuses. Une fois sur les lieux, les policiers n’ont pu que constater l’horreur dans laquelle les enfants vivaient. Deux petits de deux et cinq ans ont été retrouvés ligotés sur leur chaise haute, endormis, baignant dans leurs excréments.

Pour une riveraine, cette description donnée par les médias locaux est exagérée. "Je suis choquée d'apprendre [cette histoire], mais il y a eu des rajouts. C'était une famille très propre, la mère élève bien ses enfants malgré qu'elle en ait 10."

La fille de ce témoin était dans la classe d'un des fils de la famille. Un petit garçon décrit comme étant "normal, très poli, discret, les vêtements propres... Je ne vois pas pourquoi on dit que ce sont des enfants maltraités et mal habillés. Les parents font de leur mieux". "Je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit dans les médias", assure-t-elle.

Un témoignage qui se trouve en totale opposition avec celui d'une autre maman de l'école du quartier. "Ma fille était en maternelle dans la même classe qu'une des filles de la famille. Quand elle rentrait de l'école, ma fille me disait que la petite sent le pipi, qu'elle est toujours habillée pareil, qu'elle sent mauvais. Elle me disait 'maman ce n'est pas normal'."

"Les parents, on les croise souvent... Avec leurs bouteilles", confie encore cette maman qui parle de personnes "pas très propres, pas très fréquentables".

Les parents reconnaissent les faits. La mère est sans emploi, le père travaille au noir et ils vivent grâce aux aides de l’État. La police devrait quant à elle s'exprimer ce lundi. Les parents se disent anéantis et comptent se battre pour récupérer la garde de leurs enfants. Ils risquent jusqu’à deux ans de prison, et 30.000 euros d’amende.