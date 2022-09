Disneyland Paris: un homme surpris en train de se masturber devant une attraction, il risque la prison

Selon le Parisien, un homme de 21 ans risque deux ans de prison après s'être masturbé à Disneyland Paris. Les faits se sont déroulés la samedi 3 septembre vers 18 heures, précise le site français. Le visiteur regardait une vidéo sur son téléphone lorsqu'il a été surpris en pleine action par les agents de sécurité. Ces derniers ont appelé la police. L'homme a été placé en garde à vue durant plusieurs heures.



Le visiteur était "en train de se masturber dans son pantalon en regardant une vidéo sur son téléphone alors qu’il se trouvait devant une attraction", relate le Parisien, relayant les informations de la police. Une mère de famille, témoin de la scène, a déposé plainte au commissariat. Une enquête est ouverte.

Toujours selon le Parisien, l'homme de 21 ans qui est sous curatelle ( mesure judiciaire destinée à protéger un majeur et son patrimoine) risque la prison et une amende.

"Selon le Code pénal français, "l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende". Cette peine pourrait être plus lourde en raison de la présence sur les lieux de mineurs de moins de 15 ans", précise RTL France.