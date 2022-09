Ukraine: le dernier réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijjia débranché

(Belga) Le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes, a été débranché du réseau lundi, a indiqué l'opérateur d'Etat ukrainien Energoatom.

"Le réacteur numéro 6 a été arrêté et débranché du réseau", a indiqué Energoatom sur Telegram mettant en cause un incendie "qui s'est déclaré à cause des bombardements" et a endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien. Ce réacteur était le seul à fonctionner parmi les six unités de cette centrale. Samedi, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont des experts se trouvent sur place, avait déjà annoncé l'arrêt du réacteur numéro 5, également en raison de l'endommagement d'une ligne électrique suite à un bombardement. Les quatre autres réacteurs à Zaporijjia sont déconnectés depuis des semaines. Ce dernier incident en date a lieu après une visite vendredi d'une délégation de l'AIEA à la centrale, qui se trouve au coeur de tensions entre Kiev et Moscou depuis des mois et dont le site a été bombardé à plusieurs reprises, faisant craindre une catastrophe nucléaire. Depuis plusieurs semaines Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de ces bombardements. Menée par le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi, la majeure partie de la mission a quitté la centrale le même jour. Sur les six experts restés sur place, quatre sont partis lundi matin alors que deux autres devraient y être présents de façon permanente, a indiqué Energoatom dans un communiqué séparé. Comptant six réacteurs d'une capacité de 1.000 mégawatts chacun, cette centrale est tombée aux mains des troupes russes en mars, peu après le lancement de l'invasion de l'Ukraine. (Belga)