 Test Philips AquaTrio Cordless: l'appareil ultime pour aspirer ET nettoyer les sols en même temps ?

Le fabricant néerlandais a toujours consacré de la recherche et du développement à l'hygiène des maisons. Sa vision ultime est sortie cet été: un kit complet, un peu encombrant, mais qui veut vous faire gagner du temps en passant l'aspirateur et la serpillère en même temps. L'AquaTrio Cordless coûte 849€ et pense à tout, même son propre nettoyage. Je l'ai essayé durant deux semaines, voici mon verdict.

Oui, le marché de l'électronique grand public innove aussi sur le plan du nettoyage. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des aspirateurs sans fil Dyson et de la manière dont ils ont inventé un appareil aujourd'hui indispensable pour beaucoup de ménages, et plus ou moins bien copié par la concurrence.

Cet été, c'est Philips qui lance un produit audacieux. L'AquaTrio Cordless, nom un peu barbare, est en réalité un kit nettoyage composé d'un bloc moteur équipé d'une batterie, d'un réservoir/tube/brosse tournante d'aspiration classique, d'un réservoir/tube/brosse qui aspire tout en nettoyant le sol à l'eau savonneuse, et enfin d'un pied qui permet de faire tenir tout ça debout.

Nettoyage ET aspiration en même temps: comment ça marche ?

L'AquaTrio Cordless de Philips peut faire office de simple aspirateur. Si vous connectez le bloc moteur au tube le plus simple, vous profiterez d'une aspiration de type 'balais' traditionnelle: une brossette qui tourne rapidement soulève les crasses, qui sont donc aspirées plus facilement et envoyées vers le réservoir. Rien d'innovant. L'aspiration est correcte et silencieuse en mode 'normal'. Si ça ne suffit pas (pour les tapis par exemple), il faut appuyer sur le bouton + au-dessus de l'écran de contrôle. Ce sera alors plus puissant, mais plus bruyant.



A gauche, le "tube" pour passer uniquement l'aspirateur. A droite, c'est plus compliqué... ©RTLINFO

Vous l'avez compris, pour profiter de la vraie innovation de Philips, il faut déconnecter le bloc moteur du tube d'aspiration classique pour le clipser sur celui, plus encombrant et plus lourd, qui peut nettoyer le sol à l'eau savonneuse tout en aspirant les crasses. C'est un vrai gain de temps par rapport à la manière classique de laver sa maison: passage de l'aspirateur ou du balai, et puis de la serpillère.

Premier constat à l'usage: même si c'est plus lourd (4,2 kg ou 3 kg selon le tube choisi), ça reste assez maniable et utilisable.

Mais comment ça marche ? Il est essentiel de savoir que l'utilisation du mode aspi+eau nécessite un petit temps de préparation et un certain temps d'entretien avant et après chaque utilisation. C'est moins instantané que l'aspiration classique, donc.

On remplit le petit réservoir avec de l'eau chaude et du savon (Philipps fournit et recommande un bidon de savon très concentré, mais je suppose que n'importe quel savon pour le sol fera l'affaire). On le remet en place: il est situé sous le grand réservoir qui va collecter l'eau sale et les crasses. On nettoie le sol. La brosse a du boulot: elle reçoit de l'eau propre que ses deux brossettes douces répandent sur le sol. L'aspiration, puissante, prend à la fois l'eau sale qui est remontée par les brossettes, et les crasses. C'est un peu déroutant les premières fois, car on ne passe pas l'aspirateur comme on passe la serpillère. On a tendance à faire des allers-retours avec un aspirateur-balais, or c'est parfaitement inutile avec la partie "nettoyage à l'eau". Pire: en réalisant ces allers-retours, on a tendance à laisser des trainées d'eau sur le sol, ce qui n'est pas idéal. Il faudrait donc utiliser cet appareil comme une tondeuse à gazon (en "bande"), même si ce n'est pas instinctif. Mais l'opération est réussie pour Philips: le sol est tout propre, les crasses sont parties, les taches aussi. Et ça sent bon, forcément. Après environ 10 minutes d'utilisation, de quoi nettoyer un living room et une cuisine (environ 50m2 en tout) le réservoir d'eau savonneuse est vide, le réceptacle est rempli d'eau noire et de crasses. Pause obligatoire, et re-remplissage d'eau propre également, si vous devez continuer.

Quand vous en avez terminé, vous ne pouvez pas simplement le ranger comme on le fait avec un aspirateur. Il faut entretenir, nettoyer les composants salis. Heureusement, Philips a bien fait les choses: il y a un "programme de nettoyage". Après avoir remis en place l'appareil sur son socle, il faut remettre de l'eau claire dans le réservoir, et activer la fonction "nettoyage" proposée automatiquement sur le panneau de contrôle. Durant quelques minutes, de l'eau est envoyée dans les brossettes pour les laver. Pour ne pas en mettre partout, il y a un petit bac intégré au socle de rangement (voir photos ci-dessus). Et bien entendu, l'eau est aspirée par l'appareil. Enfin, il faut à nouveau vider et nettoyer légèrement le réservoir d'eau sale, qu'il faudra sécher par la suite, tout comme les brossettes (à ranger verticalement à l'endroit prévu à cet effet).

En résumé: le nettoyage est efficace et rapide, car il n'est plus nécessaire de passer l'aspirateur puis la serpillère, les deux opérations sont réunies par l'AquaTrio Cordless de Philips. Cependant, il faut consacrer quelques minutes à la maintenance de l'appareil après l'utilisation du nettoyage 'eau' ; un moindre mal.

Au niveau de l'autonomie, la batterie de 25,2 V est endurante: jusqu'à 90 minutes avec l'aspiration en mode normal, et 45 minutes en mode 'nettoyage à l'eau'. C'est aussi bon que ce que propose Dyson, pionnier et expert dans le domaine.

Enfin, sachez que plusieurs accessoires classiques, dont une petite brosse tournante pour les fauteuils, qu'on peut fixer directement au bloc moteur (sans le grand tube), sont fournis:





Conclusions

Globalement, Philips signe un vrai appareil 2 en 1 (aspirateur + nettoyage eau), qui vous fera économiser pas mal de temps, tout en lavant vos sols en profondeur. Mais l'AquaTrio Cordless a quelques petits défauts.

Le premier à mes yeux, c'est l'ergonomie et l'encombrement du socle de rangement. Dans ma cuisine (je n'ai pas de buanderie à l'étage de vie), ça prend pas mal de place, car il en faut pour tenir le tube 'aspirateur', le tube 'aspirateur+nettoyeur' et les brossettes en position verticale. Dimensions: 48 cm (L) x 34,5 cm (l) x 52 cm (h). Et la finition en plastique noir brillant n'est pas très flatteuse.

Vu la conception du socle, rien n'est prévu pour recharger facilement la batterie. Il faut laisser "trainer" le câble près du socle, et l'insérer dans le bloc moteur par le haut quand l'appareil est rangé. Pas très ergonomique, Dyson fait mieux :

Enfin, tant qu'on compare avec Dyson, il faut reconnaître que la vidange du bac d'aspiration n'est pas très propre: il faut ouvrir le réservoir, retirer un couvercle avec filtre, puis le vider dans la poubelle. De quoi éparpiller pas mal de poussières. Seul Dyson parvient à conserver l'hermétisme du début à la fin, prévoyant de vider le réservoir en le déclipsant quand tout est déjà dans la poubelle. Quant à la brossette d'aspiration, elle emmêle davantage les cheveux.

Dernier détail qui ne fait pas spécialement plaisir: le prix. 849€, c'est une somme, même si on a vraiment deux appareils en un. Et rappelons-le: ce sont les prix demandés par Dyson pour un "simple" aspirateur de dernière génération.