Un deuxième incendie s'est déclaré au recyparc de Couillet

(Belga) Moins d'une semaine après un premier sinistre, un nouvel incendie s'est déclaré lundi à la mi-journée au recyparc de Couillet dans un tas de déchets encombrants, provoquant un fort dégagement de fumée.

Les pompiers de la zone Hainaut-Est sont intervenus sur les lieux et ont maîtrisé l'incendie dans l'après-midi. Une équipe est restée sur place par mesure de sécurité. Les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées, selon les pompiers de Charleroi qui ont précisé que le deuxième incendie a pris à un autre endroit que le premier. Un incendie s'était déclaré dans le recyparc de Couillet mercredi dernier à la mi-journée dans un conteneur de déchets de bois. Il s'était propagé à d'autres conteneurs. Les riverains avaient été invités à se confiner par mesure de prudence. Le site était fermé depuis mercredi et devait rouvrir mardi, ce qui ne sera pas le cas à cause du nouvel incendie, a indiqué la porte-parole de l'intercommunale Tibi dans la presse locale. (Belga)