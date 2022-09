Meurtres en série dans une maison de repos en Flandre: empoisonnés à l'insuline, des seniors décèdent

Le parquet de Courtrai a confirmé mercredi qu'une enquête avait été ouverte en novembre 2020 sur des décès suspects survenus dans une maison de repos de la ville d'Oostrozebeke, en Flandre occidentale, car les victimes avaient une quantité anormale d'insuline dans le sang. Aucun suspect n'a été interpellé à ce jour.

Fin novembre 2020, le parquet a saisi un juge d'instruction en raison de deux décès suspects survenus au sein de la maison de repos. "L'enquête a été ouverte car deux résidents avaient une quantité anormale d'insuline dans le sang. À partir de ce moment, tout tableau clinique suspect a été passé au crible", a-t-il expliqué. Un troisième décès suspect a ensuite été ajouté à l'enquête.

"Le tableau clinique de cinq autres résidents est également examiné", a ajouté le parquet. Il est possible qu'on leur ait aussi injecté de l'insuline. "Une enquête plus approfondie devrait révéler s'il y avait ou non une intention malveillante", a-t-il encore déclaré.

Selon Het Laatste Nieuws et VTM Nieuws, qui ont révélé l'affaire mercredi, trois meurtres et six tentatives de meurtre ont été commis dans cette maison de repos. Les victimes auraient été empoisonnées à l'insuline.