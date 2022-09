A Strasbourg, ping-pong de reproches entre autorités autour d'un camp de migrants en pleine ville

L'une reproche à l'autre son inhumanité qui l'accuse en retour d'inaction: au milieu de vifs échanges entre la mairie de Strasbourg et la préfecture du Bas-Rhin, une centaine de migrants vivent dans des tentes en plein centre-ville.

Le campement, où se croisent rats et pigeons, a pris place en mai au parc de l’Étoile, sous les fenêtres de la mairie. Sur cet ancien parking à l'herbe brûlée, à peine quelques arbres et une circulation automobile intense tout autour de cette porte d'entrée vers le centre historique de la capitale alsacienne.

Ces Macédoniens, Géorgiens, Albanais, Somaliens ou Russes, parmi lesquels une quarantaine d'enfants, n'ont accès qu'à un unique point d'eau, aux toilettes publiques de la gare routière toute proche, auxquelles s'ajoutent quatre toilettes sèches installées lundi par la municipalité.

"L'État doit absolument assumer sa responsabilité, nous n'avons pas les moyens de le suppléer complètement", alerte la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, qui met en avant la création de 400 places d'hébergement d'urgence depuis son élection.

"Le gouvernement doit revoir sa politique migratoire pour qu'enfin le pays des droits de l'Homme soit digne de sa réputation", estime encore l'élue, dénonçant des "logiques comptables et déshumanisées".

- Désaccords publics -

"Chacun doit prendre ses responsabilités et ne pas se défausser sur l'autre", rétorque la préfète Josiane Chevalier. Celle-ci rappelle que c'est à la mairie, propriétaire du terrain, de demander l'évacuation du camp à la justice.

Plaidant pour "une approche au cas par cas" avec une mise à l'abri en fonction des situations administratives, la représente de l’État fait observer que, selon un contrôle fait à sa demande par la police aux frontières, "deux tiers des personnes du camp sont en situation irrégulière" et "n'ont pas vocation à rester sur notre territoire".

"Je ne laisserai pas dire qu'on ne fait pas notre travail", affirme Josiane Chevalier, assurant néanmoins que "le dialogue n'est pas rompu" avec la municipalité et qu'une réunion est prévue mi-septembre.

Les deux femmes n'en sont pas à leur premier désaccord exposé publiquement, le plus virulent ayant porté sur le financement d'une mosquée turque en 2021.

Évacué en début d'été pour cause de feu d'artifice du 14 juillet, le campement a rapidement réinvesti la place après quelques jours d'hébergement provisoire dans un gymnase réquisitionné et un transfert vers un centre d'aide pour le retour (CAPR) pour des migrants sans titre de séjour.

Un "tri" administratif sous couvert de mise à l'abri, dénonce Antonio Gomez du collectif antiraciste "D'ailleurs nous sommes d'ici", dont certains militants assument être allés chercher les migrants au CAPR pour les réinstaller au parc de l’Étoile.

- Enfants déscolarisés -

Les autorités "poussent à chasser toute la misère de cette ville, on aime qu'ils soient planqués dans des parcs, qu'ils soient invisibles", a accusé le militant, réclamant "des papiers pour tous" et "la réquisition des logements vides" lors d'un rassemblement de quelques dizaines de personnes organisé lundi devant une préfecture barricadée.

Gabriel Cardoen, qui se rend presque tous les jours sur le campement pour apporter son aide, regrette lui "des choix politiques" sur l'accueil réservé aux migrants en fonction de leurs origines après la forte mobilisation réservée au printemps aux réfugiés ukrainiens.

"Quand les conditions météo seront moins bonnes, on pourra obliger aux mises à l'abri", tente d'expliquer, sur le campement, Me Sophie Schweitzer à une famille géorgienne. L'avocate multiplie les référés devant la justice administrative pour tenter de faire héberger les plus vulnérables de ceux qui ont une demande d'asile en cours d'instruction. Un seul a été obtenu pour un Géorgien en fauteuil roulant.

Parfaitement francophone, Eldjona, 14 ans, a déjà passé quatre ans en Lorraine dans différentes structures d'accueil, avant que la jeune Albanaise, sa mère célibataire et ses deux petites sœurs ne soient obligées de quitter le territoire français en 2021.

Pour revenir le mois dernier à Strasbourg, "la ville la plus près de la frontière". "Je veux étudier ici et ma mère était cuisinière... Elle pourrait travailler. Et moi devenir avocate", explique l'adolescente, en attente d'une place dans un collège.

Fin août, le collectif "Pas d'enfants à la rue" avait recensé 25 enfants scolarisables sur le camp. Seuls quelques-uns ont pu faire leur rentrée.