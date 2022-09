Les céréales ukrainiennes vont aux pays de l'UE, pas aux pays pauvres, accuse Poutine

(Belga) Le sident russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui pose un risque de "catastrophe humanitaire".

"Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne", a déclaré M. Poutine lors d'un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe). "Cela pourrait mener à une catastrophe humanitaire sans précédent. Peut-être devrions-nous réfléchir à la façon de limiter les exportations de céréales et d'autres produits alimentaires par cette voie ?", a-t-il poursuivi. "Je vais consulter le président turc (Recep Tayyip) Erdogan", qui a parrainé un accord à Istanbul permettant l'exportation des céréales ukrainiennes, a-t-il ajouté. Ces déclarations interviennent alors que des inquiétudes persistent sur la sécurité alimentaire mondiale, qui a été impactée par les retombées du conflit en Ukraine. L'accord d'Istanbul a permis la reprise des exportations de céréales ukrainiennes, mais la Russie se plaint depuis plusieurs semaines d'entraves à ses propres exportations alimentaires à cause des sanctions occidentales. (Belga)