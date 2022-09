À partir de demain, le plein d'essence vous coûtera plus cher

Le plein d'essence sera légèrement plus cher jeudi, annonce mercredi le SPF Economie, au contraire du gasoil de chauffage. Le prix maximal de l'essence 95 (E10) augmentera de 1,6 centime par litre, pour atteindre 1,731 euro le litre. Celui de la 98 (E5) progressera, de son côté, d'1,3 centime, et s'établira à 1,931 euro le litre. Le prix du gasoil de chauffage suivra une courbe inversée. Les commandes de moins de 2.000 litres coûteront au maximum 1,2984 euro par litre (-6,2 centimes) et celles dépassant cette quantité reviendront à 1,2665 euro par litre (-6,2 centimes).