Et si on remplaçait nos couches classiques par des couches en tissu? Pourquoi Bruxelles veut instaurer des protections lavables dans toutes ses crèches

Après un essai de trois ans concluant, la ville de Bruxelles veut généraliser les couches lavables dans les crèches publiques.

Dans une crèche de Laeken, le tissu a remplacé le plastique depuis 2019. Et pour cause: il s’agit d’une écocrèche qui propose "une alimentation bio, locale et de saison", comme l’explique Arnaud Pinxteren, échevin de la petite enfance à Bruxelles, mais "pas que". "On a aussi voulu mener une réflexion sur les déchets", ajoute Arnaud Pinxteren Et cet effort s’est notamment traduit par l’adoption des couches lavables.

Déchets divisés par 4

En troquant les couches classiques donc les couches en tissu, cette crèche a divisé ses déchets par 4, bien que pour ce projet-pilote, la crèche ne s’occupe de laver les couches. Cette tâche est prise en charge une entreprise extérieure.

Mais pas toujours facile de changer ses habitudes. Au sein de la crèche de Laeken, des doutes ont d'abord été émis. "On avait peur au début que ça soit une source de travail en plus, on allait vers l’inconnu puisqu’on avait toujours travaillé avec des couches jetables….", souligne Alain, le directeur de la crèche de Laeken. Qui ont vite été dissipés. Aujourd'hui, Jenifer, puéricultrice, se réjouit de l'utilisation de ces couches réutilisables. "Cela fait trois ans qu’on fonctionne comme ça, et c’est comme si ça avait toujours été ainsi, comme si on l’avait toujours fait", indique-t-elle.

"Moins de rougeurs"

Les bénéfices seraient également réels pour les enfants, selon les employés de la crèche-test. "Il y a moins de rougeurs chez les enfants", précise Alain. Des parents d’enfants placés dans cette crèche auraient d’ailleurs adopté les couches lavables à la maison.

La ville de Bruxelles étend petit à petit son projet pour finir à travailler avec ces couches lavables à toutes les crèches communales.