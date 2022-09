Crise énergétique: "Ni coupure d'électricité, ni huissier chez les particuliers", promet le gouvernement

Après les représentants patronaux lundi, le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux ont reçu mercredi les syndicats.

Les syndicats ont réclamé mercredi auprès des gouvernements des mesures urgentes face à la crise énergétique. À leurs yeux, il ne peut être question d'attendre encore le mois prochain avant de renforcer le soutien aux ménages confrontés à la flambée de leurs factures. Le gouvernement, via le Premier ministre Alexander De Croo, a fait une promesse aux syndicats après deux heures de discussions: "Il n'y aura pas de coupure d'électricité chez les particuliers, ni d'envoi d'huissiers chez les citoyens."

Chaque mois qui passe, c'est l'angoisse

Les syndicats ont déposé un préavis de grève générale pour le mois de novembre. "Si nous déposons un préavis, ce n'est pas pour le plaisir mais c'est parce qu'avant les vacances, nous avons organisé une manifestation nationale qui a réuni 80.000 personnes, c'est parce que, depuis lors, les factures explosent, et qu'il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse d'ici la fin septembre, la grève aura lieu. Chaque mois qui passe, c'est l'angoisse et la colère qui montent chez les gens", a averti le président de la FGTB, Thierry Bodson.

Le ton était positif à l'issue de la réunion. "Il y a des accords de principe assez favorables", a reconnu M. Bodson. "Le problème structurel, c'est que le gouvernement, pour prendre des décisions de fond, attend les décisions européennes. De toute évidence, ce ne sera pas avant octobre, et là c'est trop tard". "Il y a une prise de conscience des représentants politiques que la situation est intenable mais ce sont des mots, nous attendons des actes, des mesures concrètes", a expliqué Mme Ska.

Conseil extraordinaire des ministres européens ce vendredi



Les syndicats revendiquent notamment une nouvelle extension du tarif social de l'énergie, l'interdiction de coupures des compteurs durant l'hiver ou encore un chômage temporaire des travailleurs dont l'entreprise est touchée par la crise énergétique qui intervient en même temps que des reports de cotisations sociales pour l'entreprise. Un Conseil extraordinaire des ministres européens de l'Énergie se tiendra vendredi à Bruxelles.

A l'échelon fédéral belge, des discussions intercabinets sont en cours sur de nouvelles mesures. "On n'attend pas le Conseil européen pour avancer même si la solution pour prendre le mal à la racine, c'est au niveau européen", assurait-on de source gouvernementale. L'échéance annoncée est celle des "prochains jours". Un comité ministériel restreint se tiendra vendredi. L'ambition demeure d'amortir le choc pour la classe moyenne et les entreprises, et de financer ce soutien en s'attaquant aux surprofits. Mais ce travail prend du temps: il faut évaluer l'impact budgétaire des mesures, les préparer techniquement et les cibler suffisamment pour qu'elles aient l'effet escompté, ajoutait-on.