Invasion de l'Ukraine - Les États-Unis affirment avoir la preuve de déportations d'Ukrainiens en Russie

L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé mercredi à la radio publique américaine NPR que les États-Unis avaient la preuve de déportations forcées de centaines de milliers d'Ukrainiens, "y compris des enfants", vers des régions parfois reculées de Russie, depuis que cette dernière a envahi sa voisine le 24 février dernier.

Ces Ukrainiens "sont interrogés, détenus, expulsés de force d'Ukraine. Certains sont envoyés dans les régions les plus à l'est, près de la frontière nord-coréenne", a déclaré Mme Thomas-Greenfield. Une tactique "pour annihiler toute résistance", selon elle. Face à "l'ampleur" et la "généralisation" de la méthode, l'ambassadrice exige que l'Onu et les organisations de défense des droits humains aient accès aux camps où sont détenus ces Ukrainiens déracinés. Depuis le début de la guerre, la Russie a toujours présenté les civils ukrainiens conduits sur son territoire comme des réfugiés.