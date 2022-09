Conflit en Syrie - Dix morts dans l'effondrement d'un immeuble à Alep

(Belga) Au moins dix personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble mercredi dans la ville syrienne d'Alep, a rapporté l'agence de presse officielle Sana.

"Les corps de six femmes, trois enfants et un homme ont été récupérés, tandis qu'un enfant et une femme ont été secourus de sous les décombres et évacués vers un hôpital", a-t-on indiqué de même source. La Défense civile et les autorités locales de cette ville du nord de la Syrie évacuaient les résidents des immeubles voisins du bâtiment de cinq étages sinistré dans le quartier de Ferdaws et dégageaient les décombres, ajoute Sana, citant un haut responsable de la police. L'immeuble s'est effondré en raison "de l'absence de fondations", selon le chef du conseil municipal d'Alep Maad Medlaji, cité par l'agence. Selon l'Observatoire syrien des droits humains, le bâtiment sinistré se trouve dans un quartier "qui avait été visé par des bombardements" au cours de la guerre. Déclenchée par la répression de manifestations pro-démocratie en 2011, la guerre en Syrie a fait environ 500.000 morts, dévasté les infrastructures du pays et déplacé des millions de personnes. (Belga)