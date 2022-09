Attaques au Canada: une communauté autochtone au coeur du drame

Isolée au milieu des prairies dans le centre du Canada, la localité de James Smith Cree Nation, épicentre des attaques meurtrières de dimanche, rassemble une petite population autochtone déjà marquée par les drames.

Comme de nombreuses communautés amérindiennes, elle est également en proie à de multiples difficultés - logements surpeuplés, chômage élevé, problèmes d'addiction - et meurtrie par le racisme, expliquent des chercheurs.

- Une petite communauté isolée -

Implantée sur un territoire de plus de 15.000 hectares, la communauté est située dans une région rurale dédiée à l'agriculture et à l'élevage.

Quelque 3.400 habitants de la communauté cree (l'une des Premières nations du Canada) y vivent, dont 2.000 dans la réserve. Dimanche, neuf personnes y ont été tuées à l'arme blanche dans une série d'attaques au motif encore inexpliqué - la dixième victime est issue d'un village proche.

La moitié de la population a moins de 24 ans et le taux de chômage y est de 24% avec un niveau de vie assez bas, selon le recensement de 2016.

La communauté fait également face à d'importants problèmes de logements avec près de deux habitations sur trois nécessitant des réparations majeures, et près d'un tiers sont surpeuplés.

- Une communauté déjà ébranlée -

Il y a un an, presque jour pour jour, la communauté de James Smith a déjà connu un épisode de violence lors d'une fusillade qui a fait deux morts - un homme de 37 ans et une femme de 28 ans - et un blessé grave.

A plusieurs reprises depuis 2012, des centaines de résidents de la réserve ont dû être évacués pour cause d'inondations.

En 2016, la communauté a également été touchée par une fuite de pétrole venue d'un pipeline et qui a pollué la rivière de la réserve, source d'eau potable pour ces habitants. Ils avaient porté plainte, en vain, contre le gouvernement provincial et fédéral pour leur inaction à l'époque.

- Le traumatisme des pensionnats pour autochtones -

La communauté compte parmi ses membres d'anciens élèves des pensionnats pour autochtones.

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150.000 autochtones, sur l'ensemble du pays, ont été enrôlés de force dans ces institutions, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture.

Nombre d'entre eux ont subi des abus physiques ou sexuels, et des milliers n'en sont jamais revenus, victimes de maladie, de malnutrition ou de négligence.

Reconnu comme un "génocide culturel" par le gouvernement canadien, cette tragédie continue de hanter des générations d'autochtones.

Fin avril, l'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, s'est rendu dans la communauté cree pour rencontrer des survivants de ces pensionnats. Il s'était ensuite excusé au nom de l'Église pour avoir permis de tels abus.

Aujourd'hui encore, ces populations sont victimes de "racisme visible, mais aussi caché et systémique" rappelle Robert Henry, professeur en études autochtones à l'Université de Saskatchewan.

En 2020, l'ONU dénonçait "le large éventail de violences à l'encontre des peuples autochtones": problèmes d'accès à l'eau potable, discrimination envers les enfants vivant dans les réserves, surreprésentation dans les prisons...

- Un problème de drogues -

Comme dans de nombreuses communautés autochtones de la province, "il y a beaucoup de drogues qui circulent" dans cette localité, a expliqué à l'AFP Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal.

"Ce sont d'assez grands territoires avec peu de forces de police sur place qui sont souvent assez débordées, et la drogue circule assez librement", a ajouté l'experte en évoquant les violences qui viennent avec ce type de trafic.

Au lendemain des attaques, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, a imputé la responsabilité de ces attaques aux "drogues illégales qui envahissent nos communautés".