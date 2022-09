Intempéries: jusqu'à 66.000 foyers privés d'électricité dans le Var

Jusqu'à 66.000 foyers ont été privés d'électricité dans le Var dans la nuit de mercredi à jeudi, lors du passage d'un épisode orageux sur le département, et 14.000 restaient encore sans alimentation à l'aube, selon les pompiers varois.

Excepté ce problème, "aucune intervention significative" n'a été nécessaire, a précisé le lieutenant Franck Graciano, du Service départemental d'incendie et de secours du département, via Twitter: mais "il faudra certainement attendre dans la matinée pour voir si les habitants de notre département constatent des dégâts".

Plus aucun département n'était placé en vigilance orange aux orages jeudi matin, après que Météo-France a levé cette alerte pour les trois derniers départements concernés, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, dans son bulletin de 04h00.

Jusqu'à 13 départements étaient encore concernés par cette vigilance orange mercredi soir, de l'Hérault à l'Ain, dans le sud-est et le centre-est de l'hexagone.

Sur cet épisode, on aura relevé de forts cumuls de précipitations en peu de temps: 106 mm à Montségur-sur-Lauzon dans la Drôme, dont 75 mm en 1 heure, 91 mm à Visan dans le Vaucluse ou encore 62 mm à Pont-Saint-Esprit dans le Gard.

De fortes rafales ont également été observées, à 99 km/h à Montélimar (Drôme), 105 km/h à Rosans (Alpes-de-Haute-Provence) et 80 km/h à Aigues-Mortes (Gard) et Trets (Bouches-du-Rhône). De la grêle a également été observée au passage des cellules orageuses les plus virulentes.

Si cette "situation fortement orageuse de fin d'été a nécessité une vigilance particulière" selon Météo-France, en raison d'"un risque fort de phénomène violent", notamment dans le Gard et l'Hérault, momentanément placés en vigilance absolue, les dégâts n'ont été que mineurs.

Mercredi soir, deux habitations ont été frappées par la foudre à Montpellier. Ailleurs dans l'Hérault, la foudre a également fait des dégâts, provoquant un début d'incendie dans une maison à Montaud et endommageant sévèrement une toiture à Saint-Drezery.

Mercredi après-midi, des pluies importantes s'étaient également abattues sur le secteur des Baux-de-Provence, dans les Alpilles, entraînant des coulées de boue et le blocage de certaines routes, ainsi qu'une dizaine d'interventions des pompiers des Bouches-du-Rhône.