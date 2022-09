Hausse du prix de l'énergie: les Belges font des réserves de bois pour l'hiver mais les stocks ne suivent pas

La crise économique se répercute sur les énergies qui voient leur prix augmenter. De plus en plus de personnes se tournent vers des poêles à bois, une solution plus écologique. Cependant, la demande de bois augmente et les marchands n'ont pas les stocks suffisants pour la satisfaire.

De plus, cette demande est spécifique puisque les nouveaux clients recherchent du bois sec (qui à doit avoir 2 ou 3 ans). Les stocks sont fortement limités. La majorité des scieries sont déjà en train de tomber à court de bois et elles doivent privilégier leurs clients habituels.

Cette demande se répercute, à fortiori, sur le prix du stère de bois qui augmente.

La société "Eco-Bois" ne pense pas pouvoir arriver à la fin de l'hiver avec du stock. Ils n'ont plus que 10 stères de bois sec. Ils ont des listes d'attente contenant des trentaines de nouveaux clients. Certains réservent déjà pour avoir leurs 4 stères l'année prochaine.

Avec de nombreux coûts fixes (tronçonneuse, fendeuse, camion, 4x4, remorque), les scieries doivent répercuter le prix de la hausse l'énergie sur le prix du bois.

"Au niveau du bois sec, on n'a plus rien. Tout ce qui a été livré pour vendre cet hiver-ci est déjà vendu. Tout ce qui est encore sur le terrain, c'est déjà réservé depuis quelques mois", explique Julien Heylen co-gérant de "ECO Bois" à Perwez.

"Par jour, on a des appels, on reçoit des messages, on nous arrête pour nous demander du bois quand on passe en rue. Mais on doit refuser depuis mi-août tout ce qui est commandé, car on n'a plus de stock et on ne sait pas livrer aux clients", précise le co-gérant.