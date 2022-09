Un prix Nobel de physique italien dévoile comment économiser l'énergie en cuisant ses pâtes: cette astuce ne convainc pas tout le monde

La flambée historique des prix du gaz et de l'électricité incite les ménages à économiser l'énergie. Et cela passe par tous les gestes du quotidien, dont la cuisine.

Récemment, Giorgio Parisi, le Prix nobel de physique italien a livré une astuce de cuisson des pâtes pour réduire sa consommation d'énergie. Il suggère ainsi d'adapter la cuisson des pâtes en faisant bouillir la casserole de pâtes, mettre le gaz au minimum ou encore l'éteindre puis garder le couvercle sur la casserole pour éviter l'évaporation.

Cette cuisson alternative permettrait une économie d'énergie pendant 8 minutes. Mais pour certains, c'est surtout une offense à la tradition italienne. A tel point que cette astuce provoque de vives réactions sur les réseaux sociaux. "Oh sacrilège, ne touchez pas à la cuisson des pâtes", s'exclame un internaute.

"À l'eau bouillante salée"

Que penser de cette technique ? Absurdité ou véritable astuce culinaire. Le chef Arnaud Delvenne, finaliste de Top Chef, nous livre son avis : "Le problème, c'est qu'en mettant une matière qui n'est pas à la même température que l'eau, vous allez faire descendre la température de l'eau. Ce n'est pas idéal pour les pâtes, car on essaye de garder les pâtes avec une cuisson al dente, et donc une structure qui doit rester. Et pas quelque chose de mollasse".

De son côté, le chef nous confie vouloir rester à la cuisson traditionnelle, "soit à l'eau bouillante salée en suivant le nombre de minutes indiquées par les fabricants". Il espère que d'autres astuces pour économiser l'énergie seront livrées, car "celle-ci n'est pas pour moi", plaisante-t-il.