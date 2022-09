Test Oppo Reno 8 Pro: un design inédit, un écran "total"… est-il la valeur sûre de la rentrée ?

Oppo ne cache plus ses ambitions en Europe et en Belgique. L'entreprise chinoise investit des fortunes dans la distribution (bureaux locaux, y compris en Belgique) et le marketing, notamment en devenant sponsor officiel de la Ligue des champions, de Roland Garros ou encore Wimbledon.

Et les derniers chiffres que j'ai obtenus sont encourageants pour Oppo: en 2021, ils ont augmenté leurs livraisons de 16% au niveau mondial, et de 94% en Europe de l'Ouest, où la marque est active depuis quelques années seulement. Ils étaient le quatrième fabricant mondial, derrière les inévitables Apple, Samsung et Xiaomi.





Quoi de neuf cet été ?

Oppo, comme les autres fabricants chinois de smartphones Android, a un rythme de sorties smartphones assez intense. Au printemps, il a présenté le très premium Find X5 Pro (voir mon avis) et le Find X5. Et fin août, donc, on a droit à la série Reno, qui reprend le meilleur de la série Find, mais avec un prix plus abordable. J'ai pu essayer le Reno 8 Pro dans sa jolie livrée vert clair. Il s'agit d'un smartphone mi-haut de gamme, mi-milieu de gamme.

Vendu 749€ en Belgique, il a une fiche technique de haut vol sur laquelle il ne manque que l'étanchéité certifiée et la charge sans fil, deux options assez niche, vous en conviendrez. Certains pourraient pinailler sur la puce, qui n'est pas une Snapdragon 8+ Gen 1, mais MediaTek a considérablement augmenté les performances de ses SoC (System on Chip): la Dimensity 8100-Max intègre tout ce qu'il faut pour faire tourner de nombreuses applications en même temps, et les meilleurs jeux du Play Store de Google (selon certains tests, cette puce délivre plus de performance que le Galaxy S22 de Samsung).

Le reste est en ligne avec le prix: 256 GB de stockage interne, 8 GB de RAM, un superbe écran Amoled très immersif (des bordures quasiment invisibles) de 6,7" avec un taux de rafraîchissement élevé, la charge très rapide 80W (11 minutes = 50% de batterie), une batterie endurante et des haut-parleurs stéréo. Personnellement, ce que je préfère dans les Reno 8, c'est leur design. Une face avant avec un écran presque total, une face arrière intégrant les capteurs photo agrandis de façon très moderne et épurée, une couleur verte originale… c'est très réussi, et ça vise clairement un public plus jeune que la série Find X5.

Au niveau du logiciel, ColorOS12 (bientôt 13) est une vision assez épurée d'Android, fluide et propre, et sans application 'maison' encombrante comme Samsung impose sur ses téléphones.

L'expert de l'(auto)portrait

Un petit mot sur la photo: Oppo utilise sur le Reno 8 un excellent capteur principal de 50 MP (le Sony IMX766 qui a déjà fait ses preuves) épaulé par deux autres capteurs moins performants (un grand angle de 8 MP seulement qui n'est pas dingue, et un Macro pour des plans très rapprochés). Le tout est exploité, comme sur le Find X5 Pro, par une puce MariSilicon X qui analyse la scène en permanence pour appliquer le meilleur réglage au moment de la prise de vue, et le meilleur traitement logiciel.

Oppo dit dans sa communication que le Reno 8 Pro est "The Portrait Expert". Et s'il se débrouille bien pour prendre des photos des autres (sans se démarquer spécialement, sauf peut-être en vidéo 4K), c'est surtout en autoportrait qu'il brille. Car Oppo a eu l'idée intelligente de lui mettre un bon capteur Sony IMX709 de 32 MP en frontal, au milieu. Un module qui donne de très bons détails en mode selfie, et qui se permet même l'auto-focus pour une meilleure mise au point.





Conclusions

Oppo est toujours sur la bonne voie pour devenir le plus grand concurrent de Samsung sur le marché des smartphones Android, que ce soit en Europe ou en Belgique. Il y a bien Xiaomi qui lui fait de l'ombre actuellement et l'empêche de réaliser ses ambitions, mais il faut reconnaître que tous les appareils proposés par Oppo sont réussis, et que l'entreprise soigne sa présence en Belgique.

Un smartphone réussi, c'est quoi ? Celui qui affiche un équilibre entre le prix, les performances, les fonctionnalités et le design. A 749€, si c'est votre budget pour un smartphone, le Reno 8 Pro vous en donnera pour votre argent (et si vous l'achetez avant le 1er octobre, vous recevrez une smartwatch, des écouteurs sans fil et une housse Oppo ; c'est l'intérêt d'une implantation locale d'Oppo, avec des promos belges). Si vous cherchez moins cher, il y a le Reno 8, un peu plus petit, avec une puce moins puissante et une partie photo sans puce dédiée ; mais il ne coûte que 529€ (aussi avec quelques cadeaux d'Oppo pour les premiers acheteurs).

C'est sans doute cette version "simple" du Reno 8 qui est le champion du rapport qualité-prix de cette rentrée 2022. Car la version Pro, à 749€, lutte notamment, en cette fin d'été, avec son "cousin" le OnePlus 10T (699€, voir mon test), qui a d'autres (excellents) arguments.