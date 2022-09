Ecolo veut interdire l'indexation des loyers si le PEB n'est pas bon: "Des locataires vivent dans des passoires énergétiques"

Ce jeudi, Rajae Maouane était l'invitée de 7h50 de Fabrice Grosfilley. La coprésidente d'Ecolo a parlé de la hausse du prix de l'énergie et de l'indexation des loyers.



Pour Rajae Maouane, il ne faut pas permettre l'indexation des loyers si les logements ne sont pas très performants énergétiquement. C'est-à-dire s'ils ont un PEB qui est assez défavorable.

"Au niveau du gouvernement bruxellois, nous soutenons cette proposition et je ne comprendrais pas qu'on puisse permettre à des propriétaires d'indexer leurs loyers alors que des locataires vivent parfois dans des passoires énergétiques. Pour moi, c'est payer deux fois pour le locataire. C'est payer une facture d'énergie qui explose et à côté de ça, c'est payer en plus un loyer qui augmente", explique la coprésidente d'Ecolo.



Rajae Maouane tient à préciser que le gouvernement bruxellois a montré "tout un volontarisme en ce qui concerne la rénovation et l'isolation des bâtiments".



Ecolo estime donc que si le PEB n'est pas bon, donc D, E, F, G, on n'a pas le droit d'indexer. Pour la coprésidente d'Ecolo, la Wallonie devrait aussi y réfléchir. "Toutes les pistes sont évoquées pour pouvoir amener concrètement des solutions et permettre de diminuer les factures."



Le gouvernement wallon a pris la décision d'interdire les coupures d'électricité et de gaz pendant les mois de novembre et de décembre pour ceux qui n'ont pas payé leurs factures. Une mesure "de justice sociale" que Rajae Maouane approuve totalement. "On ne va pas laisser les gens mourir de froid."