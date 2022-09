RTL répond à vos questions: pourquoi le revenu cadastral de Benjamin a augmenté?

Ce mercredi, "RTL répond à vos questions" se penche sur la question de Benjamin qui se demande pourquoi il paie plus cher le revenu cadastral (le revenu net normal moyen que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an) de son logement.

Ce dernier a payé 35 euros de plus cette année pour ce revenu, qui a même augmenté de 100 euros depuis 2018, nous dit-il via le bouton orange Alertez-nous.



Pourquoi de telles augmentations ?



Parce que ce revenu évolue d'année en année et selon plusieurs critères. Le montant que paie Benjamin est, tout d'abord, indexé. 2,43 % d'augmentation, par rapport à l'année passée. Et l'année prochaine, vu la situation économique, ça risque d'augmenter encore.



Le taux du précompte immobilier varie aussi en fonction de la région, de la province et de la commune dans lesquelles vous vivez. Il existe des prélèvements additionnels qui leur sont propres.



Cette année, 12 communes ont décidé d'augmenter le précompte immobilier. Notamment Woluwe-Saint-Lambert, Flobecq ou encore Evere. D'autres villes ont, en revanche, décidé de baisser ces prélèvements. C'est le cas à Bastogne.



Le revenu cadastral est la valeur locative de votre bien immobilier. Ce montant est basé sur les caractéristiques de la maison ou de l'appartement, comme la superficie, le nombre de pièces, et l'environnement.



Donc, si vous modifiez votre bien, si vous effectuez des travaux, le montant du revenu cadastral va être modifié.



Si vous améliorez le confort du logement avec un garage transformé en chambre, la construction d'une annexe, il faut le signaler et votre revenu cadastral sera révisé.



Si vous ne déclarez pas vos rénovations, vous risquez des amendes administratives, voire pénales.



L'administration peut notamment utiliser Google Maps pour vérifier si vous avez, par exemple, fait construire une piscine, et donc, vous demandez des comptes.



Si vous avez des enfants à charge, vous avez droit à une diminution.