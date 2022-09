Un ciel capricieux, entre éclaircies et averses orageuses

(Belga) Jeudi après­ midi, le temps sera variable accompagné de quelques averses orageuses localisées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Des rafales pourront toutefois atteindre 50 à 60 km/h.

Ce soir, le temps restera instable avec, par endroits, des averses orageuses qui pourront s'avérer être assez fortes. Ces dernières se dissiperont sur la plupart des régions dans le courant de la nuit, mais un risque de pluie persistera toutefois à la Côte et en Ardennes. Les minima varieront entre 10 et 16°C et le vent soufflera modérément. Vendredi à l'aube, la nébulosité sera assez abondante avec quelques averses sur l'ouest et peut­ être également en Ardenne. Ensuite, l'instabilité gagnera l'ensemble du territoire où des cellules orageuses pourront provoquer d'intenses précipitations. Les maxima se situeront entre 16°C sur les hauteurs et 20 ou 21°C ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Samedi, des périodes très nuageuses se partageront le ciel avec quelques éclaircies. Des averses rythmeront également la journée, pouvant par endroits s'accompagner d'un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera entre 15 et 21 degrés, sous l'impulsion d'un vent assagi.