C'est la saison des araignées: voici celles que vous risquez de croiser chez vous

Vous l'avez peut-être remarqué. On voit de plus en plus d'araignées dans les maisons pour le moment. Elles ne sont pas plus nombreuses que les années précédentes, mais elles sortent, car c'est la saison des amours. La tégénaire, avec ses pattes épaisses, est l'espèce la plus courante dans nos maisons. Celle que vous risquez de croiser en ce moment est probablement un mâle en chasse.



"Le mâle a des palpes un peu particuliers avec des boules au bout. C'est au niveau de ses boules qu'il va stocker son sperme. C'est lui qui va essayer d'aller le mettre dans l'orifice génital de la femelle. C'est assez compliqué pour lui. Il risque sa vie en le faisant, mais l'appel de la femelle est plus grand que ça", explique Rudy Caparros, entomologiste à l'Université de Liège.



À la maison, la tégénaire nous rend service en mangeant des mouches, des moustiques. Mais malgré ça, elle est rarement la bienvenue. Pourtant, la tégénaire est inoffensive. "Ils ne sont pas du tout agressifs. On a aucun souci avec les araignées de nos maisons. Ce ne sont pas des espèces dangereuses", précise Rudy Caparros.



Souvent, dans les maisons, il y a moins de femelles que de mâles.