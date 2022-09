Les mémoires politiques d'Angela Merkel seront publiées à l'automne 2024

(Belga) Les mémoires politiques d'Angela Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, seront publiées à l'automne 2024, a indiqué jeudi l'éditeur Kiepenheuer & Witsch. L'ex-chancelière a co-écrit ses mémoires avec Beate Baumann, qui a été sa plus proche conseillère politique pendant de nombreuses années.

Selon l'éditeur, le livre offre un "regard exclusif et personnel" sur la vie politique et le travail de Merkel. Elle-même dit avoir "réfléchi" aux décisions et situations les plus importantes de son action politique. Après seize ans en tant que chancelière, Angela Merkel, aujourd'hui âgée de 68 ans, ne s'est plus présentée aux élections législatives de septembre dernier. Physicienne de formation, elle a été la première femme chef de gouvernement en Allemagne depuis la fondation de la République fédérale en 1949. Angela Merkel a grandi dans la RDA socialiste et, après la réunification allemande en 1990, a fait carrière au sein de la CDU chrétienne-démocrate. Sous Helmut Kohl, qui fut aussi chancelier pendant de longues années, elle fut, entre autres, ministre de l'Environnement. (Belga)