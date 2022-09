Que faire si vous ne pouvez plus payer vos factures d'énergie? Voici les conseils de Test-Achats

Que faire lorsque l'on se rend compte qu'on n'arrive pas à payer ses factures d'énergie ? C'est la question que nous avons posée à Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats (l'association de protection des consommateurs), en direct dans notre RTL INFO 13h.

Nous avons soumis un exemple concret à la porte-parole : si mon acompte triple d'un mois à l'autre, quelle est la première chose à faire si je suis dans l'incapacité de payer mes factures ?

La première chose à savoir, c'est qu'on peut toujours moduler son acompte, mais il faut être attentif à essayer de coller au plus près de la réalité que l'on vit, sinon on va juste reporter ses difficultés à plus tard. Ce dont il faut vraiment avoir conscience, aujourd'hui, c'est que les fournisseurs sont ouverts à proposer des plans de paiements. Il y a cette flexibilité des fournisseurs, qui préfèrent que vous payiez peut-être un peu plus tard plutôt que de ne pas payer du tout.

Attendre, se dire qu'on pourrait payer plus tard, et finalement accumuler les factures, ça mène où ?

On le voit aussi sur les réseaux sociaux, des mouvements de personnes qui refusent de payer leurs factures, et il faut se rendre compte qu'en faisant ça, on se met en danger : on risque des intérêts de retard, des clauses pénales, et on risque de tomber dans la spirale du surendettement. Il vaut mieux anticiper les problèmes, contacter son fournisseur, et ne pas hésiter à contacter le CPAS si malgré le plan de paiement du fournisseur, on ne s'en sort pas.