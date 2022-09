Euro de roller - Les courses sur route suspendues à cause d'une tempête

(Belga) Les courses sur route des championnats d'Europe de roller, organisés à L'Aquila en Italie, ont été suspendues à cause d'une tempête, ont annoncé les organisateurs jeudi. Bart Swings, Jason Suttels, Fran Vanhoutte et Jorun Geerts devront encore patienter avant de participer à la course aux points.

Les organisateurs n'ont pas précisé quand la première journée des épreuves sur route de cet Euro pourra se terminer. Plus tôt jeudi, Stien Vanhoutte avait terminé à la 9e place du 100 m. (Belga)