Invasion de l'Ukraine - L'Iran visé par de nouvelles sanctions américaines pour avoir livré des drones à la Russie

Les Etats-Unis vont appliquer une série de sanctions à l'encontre des Gardiens de la révolution et plusieurs entreprises iraniennes, impliqués dans la livraison de drones de combat à destination de la Russie en vue d'être déployés dans le conflit ukrainien, a annoncé jeudi le département américain du Trésor dans un communiqué.

Les sanctions vont viser en premier lieu les Gardiens de la révolution, déjà ciblés par une série de sanctions notamment en lien avec le dossier du nucléaire iranien, et inscrits sur la liste noire américaine des "organisations terroristes". "Les Etats-Unis comptent appliquer strictement l'ensemble de nos sanctions à l'encontre de la Russie comme de l'Iran et faire rendre des comptes à tous ceux qui, comme l'Iran, font le choix de soutenir la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine", a déclaré le sous-secrétaire au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financer, Brian Nelson, cité dans le communiqué. Plusieurs entreprises, impliquées dans la recherche, le développement et la production des drones ainsi que l'entreprise iranienne en charge de leur acheminement jusqu'à la Russie sont également directement visées. Les sanctions prévues concernent notamment le gel de l'ensemble des avoirs et biens possédés par ces entreprises aux Etats-Unis et augmente le risque pour des entreprises internationales commerçant avec celles visées d'être elles-mêmes soumises à sanction. Face aux difficultés rencontrées par l'armée russe dans le conflit en Ukraine, et les importantes pertes de matériel militaire, Moscou a réalisé plusieurs achats d'armements ces dernières semaines, en provenance d'Iran mais également de Corée du Nord. L'Iran a de son côté annoncé lundi envisager l'achat d'avions de combat russes Sukhoï Su-35, selon le chef de l'armée de l'air iranienne, le général Hamid Vahedi.