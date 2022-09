Asie-Pacifique: les Etats-Unis entament des négociations commerciales à Los Angeles

(Belga) Les Etats-Unis ont entamé jeudi à Los Angeles une série de rencontres avec 13 ministres de la zone Asie-Pacifique, lors d'un sommet économique destiné à contrecarrer l'influence de la Chine dans la région.

L'événement, qui doit durer jusqu'à vendredi, constitue la première rencontre physique entre les membres du nouveau Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), une initiative lancée en mai par le président américain Joe Biden. Les différents acteurs de cette alliance avaient organisé un sommet virtuel en juillet. Avec ce nouveau partenariat commercial, l'administration Biden espère refonder le pilier économique de sa diplomatie dans la région. "Il est plus que temps pour les Etats-Unis d'avoir une vision économique affirmée et concrète dans la région", a déclaré à l'ouverture du sommet la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, en rappelant que les 14 membres de l'alliance pèsent "plus de 40% du PIB mondial". Via ce nouveau cadre, Washington espère faire adopter des normes communes à travers la région, sans toutefois favoriser l'accès à son marché intérieur comme dans un accord de libre-échange traditionnel. Les discussions doivent tourner autour de quatre points principaux: l'économie numérique, les chaînes d'approvisionnement (mises à mal par la pandémie), les énergies vertes, et la lutte contre la corruption. Le but de ces deux jours de négociations est de "finaliser au moins un communiqué interministériel pour le cadre" de l'IPEF, a expliqué Mme Raimondo. Un texte qui doit "permettre de passer à la prochaine phase": transformer l'accord en outil capable de créer des emplois dans tous les pays membres. Structuré autour des Etats-Unis, l'IPEF rassemble l'Australie, Brunei, les îles Fidji, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. (Belga)