Décès de la reine Elizabeth II - Charles III s'adressera à la nation pour la première fois vendredi

(Belga) Le nouveau Roi du Royaume-Uni, Charles III, donnera sa première allocution à la nation vendredi, a indiqué son porte-parole cité par l'agence Reuters jeudi soir. Ce sera son premier discours en tant que roi depuis le décès de sa mère, la reine Elizabeth II. L'heure du discours n'a pas encore été annoncée.

Charles et son épouse Camilla passeront la nuit de jeudi à vendredi au château de Balmoral, où Elizabeth est décédée jeudi. Le nouveau couple royal retournera à Londres vendredi. Entre-temps, le journal britannique The Times écrit que Charles sera officiellement intrônisé vendredi. Le monarque de 73 ans rencontrera également la Première ministre britannique Liz Truss et le Cabinet britannique, ainsi que l'archevêque de Canterbury Justin Welby et le doyen de Westminster David Hoyle. (Belga)