Procès des attentats à Bruxelles - Le deuxième frère Farisi également arrêté

Après son frère Smaïl, arrêté mercredi, Ibrahim Farisi a également été arrêté dans le cadre de la préparation du procès sur les attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem. L'information est rapportée par plusieurs médias et a été confirmée par l'avocat d'Ibrahim Farisi.

Smaïl Farisi était l'homme qui avait initialement loué l'appartement à Etterbeek qui avait servi de planque à Ossama Krayem et Khalid El Bakraoui. Après l'attentat du 22 mars, les frères Farisi avaient vidé et nettoyé de fond en comble l'appartement. Ces derniers avaient été placés en état d'arrestation au cours de l'enquête, mais avaient été relâchés. Le parquet fédéral avait demandé leur renvoi devant le tribunal correctionnel, mais la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation avaient décidé qu'ils devaient être jugés devant la cour d'assises, comme les huit autres suspects dans cette affaire. L'audience préliminaire du procès aura lieu devant la cour d'assises lundi. A cette occasion, le parquet fédéral avait décidé, mercredi soir, de faire arrêter les deux frères. Smaïl Farisi avait été immédiatement arrêté. Jeudi soir, accompagné de son avocat Maître Xavier Carrette, Ibrahim Farisi est allé se présenter à la police fédérale à Bruxelles. De là, il a été transféré à la prison de Leuze-en-Hainaut. Maître Carrette avait déjà annoncé qu'il déposerait vendredi une demande de remise en liberté, qui sera examinée par la cour d'assises lundi.