La Corée du Nord adopte une loi autorisant les frappes nucléaires préventives

(Belga) Nouvelle escalade dans le dossier de l'arsenal nucléaire nord-coréen: Pyongyang a adopté une loi l'autorisant à mener une frappe atomique préventive et déclarant "irréversible" le statut de puissance nucléaire du pays, ont annoncé vendredi les médias d'Etat.

"Si le système de commandement et de contrôle de la force nucléaire nationale est en danger d'être attaqué par des forces hostiles, une frappe nucléaire est menée automatiquement et immédiatement", indique cette loi, selon l'agence d'Etat KCNA. Par ce nouveau texte, "le statut de notre pays en tant qu'Etat doté de l'arme nucléaire est devenu irréversible", a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, selon KCNA. Cette annonce intervient dans un contexte de relations intercoréennes tendues. Pyongyang a conduit un nombre record de tests de missiles cette année, et a accusé Séoul d'être responsable de la récente épidémie de Covid-19 qui a frappé le pays. En juillet, M. Kim avait affirmé que son pays était "prêt à déployer" sa force de dissuasion nucléaire en cas d'éventuel affrontement militaire avec les Etats-Unis et la Corée du Sud. "Il est totalement hors de question (pour nous) de renoncer à l'arme nucléaire, et il ne saurait y avoir de dénucléarisation ou de négociation", a-t-il déclaré jeudi dans un discours devant le Parlement nord-coréen, selon KCNA. La Corée du Nord a mené cette année une série de tests malgré les sanctions, dont celui d'un missile balistique intercontinental (ICBM) pour la première fois depuis 2017. Des responsables américains et sud-coréens ont averti de manière répétée que le Nord se prépare à conduire ce qui deviendrait son septième essai nucléaire. (Belga)