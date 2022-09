Le monde des affaires rend également hommage à la Reine d'Angleterre

(Belga) Des pointures du monde économique ont également rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi en Écosse.

Bill Gates, fondateur du groupe informatique Microsoft, a fait savoir via Twitter qu'il était "honoré" d'avoir pu rencontrer la souveraine. Très touché, il a présenté ses condoléances à la famille et au peuple britannique. Jeff Bezos, patron du géant de l'internet Amazon, également l'une des plus grandes fortunes mondiales, estime que personne d'autre que la Reine ne pouvait mieux incarner la notion de devoir. Tim Cook, responsable d'Apple, rejoint ce constat. "Il n'y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres", a-t-il écrit. Richard Branson, le milliardaire britannique à la tête du groupe Virgin, a commenté sur son blog que la Reine a redéfini en quelque sorte le concept de leadership. "Elle a vécu une vie de service au cours de laquelle elle représentait le meilleur des valeurs britanniques, véhiculant bienveillance et cohérence dans un monde en évolution constante", a-t-il ajouté.