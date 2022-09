Risque de fuite de gaz à Charleroi: le palais de justice et des écoles évacuées quelques minutes

Une fuite de gaz est a été détectée vendredi matin, rue Emile Tumelaire à Charleroi, provoquant la fermeture de la rue et l'évacuation des écoles avoisinantes. La police locale de Charl

roi s'est rendue sur place. La "situation est rétablie et sous contrôle" a indiqué, vers 09h30, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d'électricité Ores.

L'incident est survenu vendredi matin vers 08H30 dans la rue Emile Tumelaire à Charleroi, actuellement en travaux. Une conduite a été percée, provoquant une importante fuite de gaz, a confirmé un ouvrier présent sur le site. Selon Ores, la vétusté de l'installation serait en cause. La zone de police de Charleroi s'est rendue sur les lieux pour bloquer l'accès à la rue. Les piétons ont été priés d'évacuer la rue pour leur sécurité. Les services d'ORES sont intervenues pour réparer la fuite. L'Athénée Royal Vauban a évacué plusieurs dizaines d'enfants, de même que l'école Cobaux. Le palais de justice de Charleroi a également fait l'objet d'une évacuation, qui a duré quelques minutes. L'audience correctionnelle qui devait débuter à 09H00 a débuté avec vingt minutes de retard, dans l'incertitude la plus totale. Il n'est pas impossible que les dossiers soient reportés en fonction d'un éventuel second ordre d'évacuation du palais de justice.