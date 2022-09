"Il a littéralement dévoré notre fils": le pitbull du voisin fonce dans l'appartement de Mustapha à Koekelberg et mord Ryad, 4 ans

C’est un papa encore sous le choc qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Lundi dernier, sa femme et son fils ont été victimes d’une violente attaque du pitbull de leur voisin. Pourtant, malgré la violence de l’agression, le chien continue à vivre avec son propriétaire dans le même immeuble. Pour lui, c’est une véritable injustice.

Il est 15h30, le petit Ryad vient de rentrer chez lui après une journée d’école. Accompagné de sa maman, le garçon prépare son sac pour se rendre à un cours de karaté: "C’était son premier cours, il était tout content, il avait déjà commencé à préparer ses affaires la veille. Il était encore dans la joie des vacances et sa rentrée s’était bien passée", nous confie Mustapha, son papa.

Seulement, aux alentours de 16h, tout bascule. Ryad et sa maman s’apprêtent à sortir de leur appartement au rez-de-chaussée, quand ils tombent nez à nez avec le pitbull de leur voisin du deuxième étage: "Ma femme a voulu ouvrir la porte et c’est à ce moment-là que le chien leur a foncé dessus. Elle a essayé de le bloquer à l’aide de la porte mais ils n’ont pu rien faire", raconte Mustapha, la voix encore tremblante d’émotion. Ma femme le repoussait, mais il revenait constamment à la charge

Démunis et surpris par la force du chien, la maman et son fils se retrouvent pris au piège: "Il est rentré dans l’appartement et a commencé à littéralement dévorer notre fils. Ma femme le repoussait, mais il revenait constamment à la charge en s’attaquant aux jambes de Ryad, à son ventre et à ses mains. Elle n’a rien pu faire, elle essayait tout juste de protéger son visage et sa gorge".

La journée bascule alors vers un véritable cauchemar. Alertés par les cris, certains voisins sont venus apporter leur aide, en vain: "Ma femme a finalement réussi à s’extirper en dehors de l’immeuble en tenant notre fils, toujours sous les crocs du pitbull. Elle a commencé à crier. Tout le monde assistait à la scène sans pouvoir intervenir. Le chien avait l’air enragé".

C’est finalement après dix longues minutes de calvaire que le propriétaire du chien, alerté par les sirènes de l’ambulance, est descendu récupérer son chien. Et lorsque Mustapha rentre du travail, c’est une scène macabre qui l’attend: "La première chose que j’ai vu, c’est ma femme, évanouie devant notre immeuble et entourée de nos voisins. Et quand j’ai poussé la porte de notre appartement, le couloir était plein de sang".

©RTLINFO

Une attaque particulièrement violente

Des traces de sang qui témoignent de la violence de l’attaque. Le bilan: huit points de suture pour le petit Ryad, qui ne peut plus se déplacer normalement: "L’un de ses mollets est touché au troisième degré. Notre petit ne se déplace maintenant qu’en fauteuil roulant. Il reste principalement dans son lit. En tant que papa, voir son fils de quatre ans dans cet état, c’est le pire des sentiments".

En plus des blessures physiques, l’enfant, encore traumatisé par l’attaque du pitbull, garde aussi des séquelles psychologiques: "Il ne dort plus la nuit et on doit toujours garder la lumière allumée. Sa maman essaie de dormir avec lui mais il est tout le temps réveillé par les aboiements du chien". Rien ne peut acheter le bonheur qu’on avait avant

Et pour cause, pour l’instant, le propriétaire a seulement reçu l’ordre de mettre une muselière à son chien. Une situation qui fait vivre la famille dans un stress constant. La peur au ventre, ils appréhendent chacune de leur sortie, terrifiés à l’idée de recroiser le pitbull. Pour le papa de Ryad, c’est une véritable injustice: "On nous a dit que le propriétaire allait se charger des frais pour les soins de notre fils. Ce n’est pas ça qu’on veut. Rien ne peut acheter le bonheur qu’on avait avant. Il a détruit nos vies".

©RTLINFO



Chien qui mord : que faire dans ces cas-là ?

En Belgique, en cas de morsure de chien appartenant à un tiers, ce dernier est présumé responsable de son animal. La victime doit bénéficier d’une réparation totale des préjudices causés. Si le propriétaire du chien bénéficie d’une assurance responsabilité civile vie privée dans son contrat habitation, tous les dommages causés par son animal sont couverts.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que le pitbull se révèle être agressif envers la famille. Il y a quelques mois, c’est Mustapha lui-même qui s’est retrouvé face au pitbull : "J’ai dû le pousser de toutes mes forces avec la porte pour qu’il ne rentre pas". Un chien qui mord une fois, n’est pas forcément un chien qui doit être euthanasié

Que faire alors lorsqu’un chien fait régulièrement preuve d’agressivité et s’attaque à quelqu’un ? Pour Joëlle Hofmans, vétérinaire comportementaliste à Chênée, en province de Liège: "Il faut garder en tête qu’un chien qui mord une fois, n’est pas forcément un chien qui doit être euthanasié. En cas d’agression, un diagnostic comportemental est établi. Il peut également y avoir en fonction des cas, un début de traitement. Enfin, le vétérinaire détermine s’il y a besoin d’un suivi pour vérifier si le propriétaire suit bien le traitement. Tout dépend de la dangerosité de l’animal".

Dans la commune Koekelberg, un protocole spécifique est en vigueur en cas d’attaques de chiens. Il permet au bourgmestre de prendre les mesures nécessaires si un chien se révèle être dangereux. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à la victime de la morsure, qu’elle porte plainte ou non, de trancher : seules les autorités compétentes peuvent en décider après une évaluation comportementale.

Le combat d’une famille

Pour les parents du petit Ryad, c’est maintenant un véritable combat qui s’annonce. La famille a été accueillie par le bourgmestre, Ahmed Laaouej, pour mettre la lumière sur cette affaire qui secoue la commune de Koekelberg depuis quelques jours. Pour l’instant, une plainte a été déposée au parquet.

Pourtant, le propriétaire et son chien, ainsi que la petite famille, continuent toujours à cohabiter dans le même immeuble. Une situation critique, qui risque d’exploser à tout moment: "La moindre des choses aurait été d’examiner le chien. Si j’avais eu les moyens de changer d’appartement, je l’aurais fait. Malheureusement, on doit vivre avec le bourreau de notre fils, à quelques étages d’écart. Tout ce qu’on veut c’est que ce chien ne puisse plus s’approcher de notre fils".