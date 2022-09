"Un bruit très sourd": le capot moteur d'un avion tombe sur le toit d'une maison à Waremme et fait d'importants dégâts (photos)

Le capot moteur d'un Boeing 747, appartenant à la compagnie Air Atlanta et se rendant à Malte, s'est détaché durant la nuit de jeudi à vendredi. Le morceau a atterri sur le toit d'une habitation à Waremme.

Peu avant minuit, un capot moteur d'un Boeing 747 appartenant à la compagnie Air Atlanta Icelandic se rendant à Malte s'est détaché, selon le responsable communication de Liège Airport, Christian Delcourt. Il a atterri sur le toit d'une habitation de l'allée du Long Pré, à Waremme.



© Facebook Hervé Rigot

Les occupants de la maison ont entendu un bruit sourd avant de constater d'importants dégâts au niveau du garage et d'observer la présence de la pièce dans la haie devant la maison. "Nous nous trouvions dans notre chambre et nous avons entendu le bruit d'un avion qui survolait la maison à basse altitude. Peu de temps après son passage, un bruit très sourd est survenu. Je pensais que c'était dû à l'orage et rien n'était visible de notre fenêtre. Ce n'est que le matin que nous avons constaté la présence de la pièce et les dégâts", explique Louis Demaret, propriétaire des lieux.

La charpente et les ardoises du toit du garage sont touchées. Louis Demaret a rapidement contacté la zone de police Hesbaye qui est entrée en contact avec les pompiers et l'aéroport de Liège pour enlever le capot moteur. Les victimes ont également pu joindre les assurances afin d'être indemnisées.



© Facebook Hervé Rigot

L'avion en question est à présent bloqué à Malte en attendant la réparation de la partie cassée. "L'enquête devra être réalisée par le Service public de Wallonie et la direction générale du transport aérien, qui dépend du gouvernement fédéral", précise Christian Delcourt, de l'aéroport de Liège.

Cet avion de 28 ans a déjà vécu un incident le 2 décembre 2021

Le mouvement Demain a dénoncé à de multiples reprises la multiplication des incidents et des procédures d'urgence pour plusieurs gros avions à Liège Airport. "Nous estimions qu'au-delà des aspects environnementaux et sociaux, la question de la sécurité devait également être prise en compte alors que des appareils, pour certains très âgés et manifestement problématiques, atterrissaient et décollaient de Liège chaque jour", explique-t-il dans un communiqué.

"Cette nuit, nous avons connu un nouvel incident majeur. Selon nos recoupements, cet avion de 28 ans a déjà vécu un incident le 2 décembre 2021. Par ailleurs, cette compagnie a également été impliquée dans plusieurs autres incidents à Liège en 2021 et 2022, et l'aéroport de Liège a en outre encore connu deux incidents au mois d'août dernier", affirme le mouvement.



© Facebook Hervé Rigot

Pour Pierre Eyben, co-porte-parole du mouvement éco-socialiste, "il est plus que temps de poser la question de l'état et de l'âge des avions qui sont autorisés à venir à Liège Airport. On le sait, les avions de fret sont souvent plus âgés. Puisque l'aéroport va devoir agir sur ses nuisances sonores, interdire ces avions, vieux, bruyants et dangereux, constitue aujourd'hui une urgence".

Le mouvement Demain réclame que toute la lumière soit faite sur l'événement de la nuit de jeudi à vendredi et demande des mesures concrètes de la part des autorités régionales.