Plus de 350 sites wallons accessibles lors des Journées du Patrimoine

(Belga) Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus à travers la Belgique, ce week-end des 10 et 11 septembre, pour les Journées du Patrimoine. En Wallonie, plus de 350 sites ouvriront leurs portes gratuitement autour du thème "Patrimoine & Innovation".

"On a parfois tendance à penser que patrimoine et innovation s'opposent alors qu'ils sont complémentaires. L'innovation aide à faire vivre et à la découverte du patrimoine, on pense ici à la numérisation 3D, par exemple", précise la Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue. Au total, plus de 350 sites seront accessibles au public, a pointé le directeur de la promotion du patrimoine, Etienne Sermon. Trois grandes catégories ont été définies: l'innovation au fil du temps, l'innovation en faveur de la connaissance, de la conservation et de la restauration du patrimoine et l'innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur. Un grand nombre d'activités dans le cadre de cette journée utilisent ainsi les nouvelles technologies, comme la réalité augmentée ou les visites immersives. Ce sera le cas, par exemple, à Flémalle, où les visiteurs pourront découvrir le fort à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. L'adéquation de l'activité avec le thème n'est toutefois pas nécessaire pour qu'elle figure au programme de cette année. Tous les lieux patrimoniaux peuvent ouvrir aux mêmes conditions que les sites qui présentent un lien avec le thème. Ces derniers sont proposés sous le label "Patrimoine ouvert", la catégorie rassemblant auparavant les activités "hors thème" ayant disparu. Plus d'information sur https://www.journeesdupatrimoine.be/ (Belga)