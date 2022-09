Mariage princier en Belgique: Maria Laura et William se sont dit "oui" entourés de la famille royale belge (vidéos)

Ce samedi après-midi à Bruxelles, le temps est tempétueux, mais qu'importe. Sur le parvis de la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, l'imposant voile de la princesse Maria Laura de Belgique, 34 ans, virevolte au gré du vent, mais la mariée n'en perd pas son sourire. Elle est resplendissante. Maria Laura a opté pour une robe aux lignes épurées dessinée par la styliste britannique Vivienne Westwood, surnommée "l'enfant terrible de la mode". La création qui mélange fluidité et un soupçon d'excentricité est composée d'une traîne de 4,2 m de long. Maria Laura est escortée par son père, le prince Lorenz.

Elle était devancée par son fiancé William Isvy, au bras de sa mère.











La cérémonie mélange chants catholiques et juifs, puisque le futur époux de la princesse est de confession juive.

Les mariés sont finalement sortis de la cathédrale vers 16h, sous la pluie, pour quitter la cérémonie dans une ancienne Porsche.

Une union civile en petit comité

Ce samedi matin, le couple s'est uni à 10h à l'hôtel de ville de Bruxelles devant un petit comité composé d'une quarantaine d'invités, dont la famille royale belge.

"Les parents de la princesse Maria Laura, la princesse Astrid et le prince Lorenz, étaient les premiers membres de la famille royale à célébrer leur mariage civil à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, leur fille marche en quelque sorte dans leur pas", a déclaré Herve Verhoosel, ami de la famille et porte-parole de la princesse Maria Laura.

La cérémonie a duré environ une demi-heure. À l'issue de la cérémonie, le couple a salué la foule venue les féliciter et a posé pour les photographes présents. Les jeunes mariés ont également échangé un baiser sur la joue. La princesse Maria Laura portait une robe Gucci. Le mariage religieux est prévu dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, où quelque 500 personnes ont été conviées.

Les invités ont pris la pose sur un tapis rouge sur la plus belle place du monde, la Grand-Place de Bruxelles.



Le roi Albert et la reine Paola sont les grands-parents de la mariée.



William Isvy, le marié, et ses parents.





Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles-ville, la princesse Laetitia Maria, suivie de la mère de la mariée, la princesse Astrid, le prince Amedeo, le prince Joachim, la princesse Elizabetta de Belgique (l'épouse d'Amedeo).



Le prince Laurent et son épouse la princesse Claire et leurs 3 enfants.



(c)BELGA

Tante Delphine était également là.



Le roi Philippe, l'oncle de la mariée est arrivé avec la reine Mathilde, sans leurs 4 enfants. Ces derniers étaient présents l'après-midi au mariage religieux.

C'est le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close qui officiait.



(c)BELGA

La mariée portait une robe courte ivoire signée Gucci.

À l'issue de la cérémonie, le couple a salué la foule venue les féliciter et a posé pour les photographes présents. Les jeunes mariés ont également échangé un baiser sur la joue.

Leur histoire d'amour

Âgée de 34 ans, Maria Laura est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Elle vit et travaille à Londres depuis plusieurs années. Son fiancé, William Isvy (30 ans), est né à Paris et est le fils d'une mère britannique et d'un père franco-marocain.

Le futur marié a passé la majeure partie de son enfance à Londres et a étudié la finance à Montréal, au Canada. Aujourd'hui, il travaille dans la gestion de fortunes à Londres.