Nos freins vont chauffer: le ministre wallon du Climat propose de baisser la vitesse sur nos routes de 20 km/h (vidéo)

La Wallonie continue de préparer son plan air, climat, énergie. Ce dernier, qui comprend déjà 200 pages de propositions, doit permettre de réduire nos émissions de CO2 de 55% d'ici 2030, sur base des émissions de 1990. Un plan qui doit être discuté dans quelques semaines, et qui pourrait comprendre une nouvelle proposition.

En effet, Philippe Henry, le ministre wallon du Climat (Ecolo), a avancé l'hypothèse de réduire la vitesse sur l'ensemble des routes de 20 km/h. Concrètement, la limitation passerait à 100 km/h sur autoroute, contre 70 pour les routes régionales et 30 en agglomération. Le tout pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. "Il y a déjà beaucoup d'endroits où l'on ne sait pas rouler à 100 km/h, c'est donc une mesure qui a un vrai intérêt", précise le ministre. "Mais c'est un choix de société et je constate qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes roulent moins vite à cause du prix de l'énergie".

Sur un trajet de 100 km, cela devrait rallonger votre trajet de 10 minutes. Mais cela fera baisser votre consommation de 15%, selon Vias. L'idée est pour le moment accueillie froidement au PS et au MR, les partenaires d'Écolo au gouvernement wallon, qui rappellent que cette proposition n'a pas encore été discutée. Mais pour Philippe Henry, si l'on ne touche pas aux vitesses, il faudra lever un autre curseur. "Alors, nous devrons agir plus fortement sur d'autres secteurs pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles", avertit-il à notre micro.

Nous devrions y voir plus clair dans les prochaines semaines.