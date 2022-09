La princesse Maria Laura et William Isvy se sont dit oui

(Belga) La princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy se sont dit oui samedi dans la capitale. Le mariage civil s'est déroulé en petit comité et sans média à l'hôtel de ville de Bruxelles.

"Les parents de la princesse Maria Laura, la princesse Astrid et le prince Lorenz, étaient les premiers membres de la famille royale à célébrer leur mariage civil à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, leur fille marche en quelque sorte dans leur pas", a déclaré Herve Verhoosel, ami de la famille et porte-parole de la princesse Maria Laura. La cérémonie a duré environ une demi-heure. Aux côtés d'Astrid, Lorenz et de leurs enfants, se trouvaient le roi Albert et la reine Paola, le roi Philippe et la reine Mathilde, le prince Laurent et son épouse Claire, ainsi que la princesse Delphine. À l'issue de la cérémonie, le couple a salué la foule venue les féliciter et a posé pour les photographes présents. Les jeunes mariés ont également échangé un baiser sur la joue. La princesse Maria Laura portait une robe Gucci. Le mariage religieux est prévu dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, où quelque 500 personnes ont été conviées. (Belga)