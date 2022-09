Décès de la reine Elizabeth II - Le roi Charles III rencontre le Parlement britannique lundi

(Belga) Le roi Charles III et son épouse Camilla sont attendus lundi matin au Parlement où des membres tant de la Chambre haute que de la Chambre basse s'adresseront au souverain, lequel réagira par la suite.

La rencontre à Westminster Hall, qui débutera à 10h00 (heure locale) et qui sera diffusée en ligne, réunira également des représentants des Parlements d'Irlande du Nord, d'Écosse et du Pays de Galles. Charles et Camilla se rendront ensuite à Édimbourg où ils prendront part à la procession au cours de laquelle le corps de la reine Elizabeth II sera transféré de Holyroodhouse, la résidence royale officielle dans la capitale écossaise, à la cathédrale Saint-Gilles. (Belga)