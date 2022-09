Météo - Le mercure montera jusqu'à 25 degrés lundi

(Belga) Le ciel sera ensoleillé lundi, avec quelques voiles d'altitude, annonce dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le mercure montera jusqu'à 25 degrés par endroits.

Dimanche, les nuages bas seront d'abord nombreux avec de la brume et du brouillard, excepté peut­-être sur l'ouest où davantage d'éclaircies seront présentes. Cette nébulosité se morcellera progressivement pour laisser la place à une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes, pouvant d'ailleurs être porteurs d'une averse localisée. Les éclaircies s'élargiront ensuite lentement en cours d'après­ midi. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 21 à 22 degrés en plaine. Dimanche soir et durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux avec quelques voiles d'altitude. Très localement, un peu de brume ou de brouillard pourrait se former, notamment en Ardenne. Les minima seront compris entre 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 12 ou 13 degrés en plaine. Lundi, le temps restera sec avec un soleil, parfois voilé par quelques champs de nuages élevés. Il fera plus chaud avec des maxima de 20 à 24 ou localement 25 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud­-est. A partir de mardi, un temps plus variable est par contre attendu avec des périodes de pluie. Les maxima seront proches de 20 degrés dans le centre. (Belga)