Météo: jusqu'à 25 degrés lundi, voici les prévisions pour la semaine prochaine

Le ciel sera ensoleillé lundi, avec quelques voiles d'altitude, annonce dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le mercure montera jusqu'à 25 degrés par endroits.

Dimanche, les nuages bas seront d'abord nombreux avec de la brume et du brouillard, excepté peut­-être sur l'ouest où davantage d'éclaircies seront présentes. Cette nébulosité se morcellera progressivement pour laisser la place à une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes, pouvant d'ailleurs être porteurs d'une averse localisée. Les éclaircies s'élargiront ensuite lentement en cours d'après­ midi. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 21 à 22 degrés en plaine.

Dimanche soir et durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux avec quelques voiles d'altitude. Très localement, un peu de brume ou de brouillard pourrait se former, notamment en Ardenne. Les minima seront compris entre 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 12 ou 13 degrés en plaine.

Lundi, le temps restera sec avec un soleil, parfois voilé par quelques champs de nuages élevés. Il fera plus chaud avec des maxima de 20 à 24 ou localement 25 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud­-est.

Mardi, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés. Le vent sera généralement faible et variable. En fin de journée, il s'orientera au nord-est tout en se renforçant quelque peu.

Mercredi, la nébulosité sera abondante avec de la pluie et des averses soutenues et éventuellement orageuses. Il faudra sans doute composer avec d'importantes quantités de précipitations. Les maxima s'échelonneront de 15 à 20 degrés. Le vent faible à modéré de nord deviendra généralement faible sans direction précise.

Jeudi, le temps semble devenir sec dans la plupart des régions sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le risque d'une averse sera plus marqué à proximité de la frontière hollandaise. Les maxima seront proches de 20 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest.

Vendredi, des averses arriveront depuis la mer du Nord. Elles seront toutefois entrecoupées de belles éclaircies. Les maxima se situeront autour de 17 ou 18 degrés dans le centre.

Samedi, le ciel sera changeant mais le temps restera sec quelques ondées près. Les maxima avoisineront les 17 ou 18 degrés dans le centre.