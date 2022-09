La grève sur le rail néerlandais suspendue après un accord entre syndicats et NS

(Belga) Les syndicats et la compagnie ferroviaire néerlandaise NS sont parvenus à un accord dimanche matin sur une nouvelle convention collective de travail. Les syndicats vont le présenter à leurs membres et ont entretemps suspendu leurs actions, indique l'organisation syndicale FNV Spoort. NS a confirmé l'information.

Les négociations avaient repris samedi matin et se sont terminées aux petites heures dimanche. Depuis le mois dernier, les syndicats néerlandais FNV, CNV et VVMC ont organisé plusieurs grèves régionales. La dernière action date de vendredi et avait mis le trafic ferroviaire néerlandais à l'arrêt. D'autres actions étaient prévues les prochaines semaines mais ont donc été suspendues, dans l'attente de l'approbation par les membres des syndicats de l'accord conclu avec NS. L'accord comprend notamment une hausse des salaires en deux étapes d'une moyenne de 9,25%, selon FNV.