La Suède aux urnes avec l'extrême droite dans une position de force inédite

(Belga) Un nouveau pays européen avec un gouvernement appuyé par l'extrême-droite, ou un troisième mandat pour la gauche ? La Suède a commencé à voter dimanche après une campagne au suspense maximal et au scénario inédit, dominée par la criminalité et l'inflation.

Jamais jusqu'à ces législatives la droite traditionnelle suédoise n'avait envisagé de gouverner avec l'appui direct ou indirect des Démocrates de Suède (SD). Longtemps paria, le parti nationaliste et anti-immigration est en passe selon les sondages de rafler une deuxième place jamais atteinte, et de devenir la première formation d'un nouveau bloc des droites. La Première ministre sortante, la sociale-démocrate Magdalena Andersson, espère elle rester au pouvoir en s'appuyant sur un ensemble "rouge-vert", pour un troisième mandat de quatre ans d'affilée pour la gauche. La campagne a été dominée par des thèmes susceptibles de favoriser l'opposition de droite: criminalité et règlements de comptes meurtriers de gangs, flambée des prix des carburants et de l'électricité, problèmes d'intégration des immigrés... Mais la solide popularité de Mme Andersson, dont la cote de confiance dépasse celle de son rival conservateur Ulf Kristersson, ainsi que l'épouvantail de l'extrême-droite pour les électeurs centristes, plaident en faveur de la gauche. Les cinq instituts de sondage donnent une très légère avance au camp rouge-vert, dans leurs dernières salves, mais tous sont dans la marge d'erreur et les chiffres ont été ultraserrés depuis des semaines. Près de 7,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, avec un vote possible par avance. La participation est traditionnellement très élevée dans le pays nordique de 10,3 millions d'âmes (87% en 2018). Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 (heure locale et belge) et fermeront à 20h00, heure à laquelle sont attendus deux sondages de sortie des urnes. Des résultats partiels plus fiables doivent être disponibles environ deux heures plus tard. (Belga)