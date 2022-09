Après un week-end cocon sous la grisaille, un lundi au soleil

(Belga) Les dernières traces de grisaille disparaîtront dimanche après-midi pour laisser la place à des éclaircies et aux nuages cumuliformes, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La grisaille s'accrochera cependant à l'Ardenne mais quelques éclaircies parviendront tout de même à percer l'épaisse couverture nuageuse. Il fera entre 17 et 22°C, sous un vent faible.

La soirée de dimanche et la nuit bénéficieront de davantage d'éclaircies sauf en Ardenne, où de la brume ou du brouillard pourront se former. Les minima oscilleront entre 7°C dans les vallées ardennaises et 12 à 14°C en Flandre. Après un week-end gris, c'est lorsqu'on se retrouvera derrière les carreaux que le ciel sera bleu. La semaine débutera lundi sous le soleil, parfois voilé par des nuages d'altitude. Le thermomètre affichera 19°C sur les hauteurs ardennaises et 24 ou 25°C ailleurs. Les nuages et la pluie reviendront toutefois s'ancrer en Belgique mardi, sous des maxima compris entre 17 et 23°C.