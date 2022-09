Limiter la vitesse sur nos routes pour économiser de l'énergie ? "Tout est à discuter"

Le ministre wallon du climat, Philippe Henry, vient de sortir son Plan Climat-énergie. L’objectif, c’est bien sûr d’économiser l'énergie et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le Ministre y détaille des mesures concrètes dont celle de limiter la vitesse sur nos routes et autoroutes. Est-ce réaliste ? Comment réagissent les premiers concernés ?



Kévin Delplace, travailleur d'une entreprise familiale qui roule 60.000 km par an, est clair : "Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Afin de limiter sa consommation de carburant, on voudrait nous obliger à rouler à 100 km/h. Or, sur l'autoroute, on a déjà la possibilité de le faire. Donc si certains automobilistes veulent le faire, ils peuvent. Moi personnellement, je ne veux pas le faire. Je n'ai pas le temps."



"J'ai fait une proposition au gouvernement que je considère équilibrée, mais tout est à discuter. On peut changer de nombreuses choses. J'ai fait le choix de communiquer avant parce que je trouve que c'est un débat public important. C'est plus transparent. Tous les curseurs sont possibles du moment qu'on atteint l'objectif qui va nous permettre de nous séparer de notre combustion fossile aujourd'hui", répond Philippe Henry, le vice-président et Ministre du Climat, de l'Énergie et de la Mobilité (écolo).



Pour Benoit Godart, le porte-parole de Vias, la mesure n'est pas réaliste. "Sur le papier, il est évident que limiter la vitesse sur l'autoroute à 100 km/h aura un impact positif sur la sécurité routière et sur la mobilité et l'environnement. Je dis bien en théorie puisqu'il faut que la population respecte cette limitation. Je ne pense pas que cela soit réaliste de limiter la vitesse sur l'autoroute à 100km/h partout et à tout moment. Aujourd'hui, déjà, on a du mal à faire respecter les 120km/h. Nous sommes donc partisans d'une gestion modulée des limitations de vitesse en fonction de divers facteurs."



Pour Philippe Henry, la discussion est ouverte. "Ce qui compte c'est l'équation globale. C'est la somme de tout ce qu'on va faire comme changements."