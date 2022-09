Jumping CSIO de Varsovie - La Belgique dixième de la finale de Coupe des Nations

(Belga) Les cavaliers belges ont dû se contenter d'une dixième et avant-dernière place lors de la finale de la Coupe des Nations EEF (Fédération européenne d'équitation) au jumping CSIO 4* de Varsovie, dimanche en Pologne. José Thiry (Jalisco), Max Sabrecht (Cristel), Sacha Beghuin (Elcup) et Wilm Vermeir (Joyride) ont totalisé 24 points de pénalité.

Riccardo Pisani (Charlemagne), Lorenzo de Luca (Scuderia), Emanuele Camilli (Chadellano) et Piergiorgio Bucci (Carpe Diem), qui ont récolté quatre points de pénalité, ont permis à l'Italie, championne en titre, de s'imposer devant l'Irlande (huit points) et l'Autriche (douze points). Après huit points de pénalité au premier tour, les Belges occupaient la septième place. Thiry a effectué un parcours sans faute alors que. Vermeir et Sebrechts ont tous deux renversé une barre. Le résultat de Beghuin et ses huit points de pénalité n'est pas entré en ligne de compte. Au deuxième tour, Vermeir a eu un parcours sans faute, mais Beghuin et Sebrechts ont totalisé huit points de pénalité et Thiry douze. (Belga)