Début du procès des attentats de Bruxelles ce lundi: un gros dispositif de sécurité déployé à l'entrée et sur le site

C'est aujourd'hui, lundi 12 septembre, que se tient l'audience préliminaire au procès des attentats de Bruxelles. Elle a commencé à 9h au Justitia, ancien site de l'OTAN. Cette audience préliminaire sert à organiser le procès et à fixer l'agenda. En principe, les accusés sont présents, mais ils peuvent également décider de se faire représenter par un avocat. Il était initalement annoncé que Salah Abdeslam serait absent mais il s'est finalement présenté, de même que Mohamed Abrini.

Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles s'est ouvert ce lundi 12 septembre à 9h au Justitia, un bâtiment de justice spécialement aménagé pour la cause dans des bâtiments de l'État auparavant occupés par l'OTAN à Haren. Il commence avec l’audience préliminaire, premier des trois derniers actes de ce procès. L'audience de composition du jury se tiendra le 10 octobre, tandis que l'audience au fond débutera le 13 octobre. En tout, entre 6 et 9 mois de procès sont attendus.

Cette audience préliminaire sert à organiser le procès. Ce lundi, la Présidente de la cour d’assises va, principalement, dresser la liste des témoins qui devront être entendus lors des débats au fond. Elle décidera également de leur ordre de passage. Les différentes parties pourront également soulever des problèmes de procédures qui, selon elles, peuvent rendre le procès nul.

Gros dispositif de sécurité

De gros moyens sont déployés pour assurer la sécurité du site. Par exemple, pour entrer sur place, nos journalistes ont dû descendre de leur véhicule pour laisser un chien anti-explosif le fouiller. Toutes les personnes qui entrent au Justitia sont aussi accréditées, elles ont été screenées, tout est filmé... Nourriture et boissons - même une simple boutielle d'eau - sont interdites.

Une centaine de policiers sont présents pour encadrer toutes les personnes qui défileront sur le site durant les 9 prochains mois. Ils sont épaulés par une société de gardiennage privée. L'Ocam a placé les audiences sur 3 sur une échelle de 4. Mais pour l'instant, il n'y a pas de véritable menace sur le procès.

Les parties civiles pourront suivre le procès dans une salle comprenant 170 places. Il sera aussi retransmis dans 9 autres salles à travers le site de l'OTAN. Les parties civiles pourront aussi écouter le procès via un webradio. La présidente n'a cependant pas encore décidé si elle conserverait les images pour les archives de l'Etat, car c'est bien un procès historique et international qui s'est ouvert ce matin.

Les accusés présents



En principe, les accusés sont présents, mais ils peuvent également décider de se faire représenter par un avocat. Il avait initialement été annoncé, par l'intermédiaire de son avocat, que Salah Abdeslam serait absent ce lundi mais il s'est finalement présenté aux côtés de Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Smaïl Farisi et Ali El Haddad Asufi. Tous les accusés étaient donc présents, à l'exception d'Oussama Atar, présumé mort.

Salah Abdeslam et Mohamed Abrini n'ont apparemment pas eu le choix de venir. Ils sont restés quelques minutes dans leur box et puis sont partis. 6 des 9 accusés présents ont choisi de se retirer. L'un d'entre eux frappe sur les vitres blindées, un autre se plaint du froid qui règne dans ces boxes. De son côté, Salah Abdeslam dénonce un procès "inéquitable" et refuse de comparaître.

Salah Abdeslam, "calme et apaisé"

C'est la première fois depuis le procès des attentats de Paris que Salah Abdeslam revenait en Belgique. Il a semblé calme et apaisé, selon notre journaliste présente sur place. Contrairement au procès de la fusillade de Forest, Salah Abdeslam n'a pas contesté la légitimité de la cour. Il n'est pas non plus immédiatement dans la revendication, contrairement au procès des attentats de Paris. Dans un premier temps, il dit même qu'il souhaite assister à cette audience... avant de faire marche arrière "par solidarité avec mes co-accusés", dit-il.

Le jihadiste français s'est aussi adressé à la Présidente de la cour: "Je sais, Madame, que la décision d'installer ces boxes n'est pas de votre ressort. Mais dans ces conditions, le procès commence de manière 'inéquitable'", a-t-il ajouté. Et son avocat de poursuivre: "Il faut que cet homme puisse comparaître en toute sérénité."

Pour cette audience préliminaire, certaines victimes seront présentes, mais la plupart préfèrent attendre le début des débats au fond pour faire ce déplacement éprouvant. "Aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. On va fixer le planning pour le mois prochain. C'est juste une question de planning, savoir quand se passeront les témoignages, à quel moment, quel mois... On essaye d'avoir une idée sur les mois prochains", explique Philippe Vandenbergh, victime de l'attentat de Zaventem.

Une liste des témoins

Ces dernières semaines, les différentes parties ont dressé des listes reprenant les personnes qu’elles souhaitent faire témoigner durant le procès. Ces listes comportent pour chacun des témoins, ses coordonnées ainsi qu’une brève motivation expliquant pourquoi il convient de l’entendre. Durant l’audience préliminaire, la Présidente de la cour d'assises va écouter les observations des différentes parties avant d’arrêter une liste et un ordre de passage. La loi dit que le président doit s’efforcer "de limiter autant que possible la durée de l’audience". Dans le cas du procès des attentats de Bruxelles, on s’attend tout de même à plusieurs centaines de témoins.

Cette liste de témoins ne sera pas figée. La Présidente pourra, durant le procès, faire entendre toute personne qu’elle estimera nécessaire à la manifestation de la vérité. Notons qu’il y a deux types de témoins : des témoins des faits ou de la culpabilité et puis des témoins de moralité ou de personnalité. Les témoins de moralité seront toujours entendus à la fin du procès.

Des boxes en verre qui posent question

Lors de l’audience préliminaire, les différentes parties pourront soulever les éventuelles irrégularités ou cause d’irrecevabilité, bref tous les éléments qui pourraient rendre les poursuites nulles. Ce lundi matin, plusieurs avocats des accusés ont demandé que les boxes de verre dans lesquels seront individuellement enfermés les accusés soient démontés. Les avocats estiment en effet que ces cages de verre individuelles sont contraires aux droits de la défense. La loi prévoit que "l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader."

Ces boxes vitrés sont "la honte" de "notre Etat de droit", a scandé Me Eskenazi, représentant Mohamed Abrini. "Détruisez ces trucs!", a-t-il demandé à la présidente de la cour Laurence Massart. Le pénaliste a évoqué "un profond dégoût" de voir les accusés "parqués comme des bestiaux".

"C'est quoi cette mascarade? Faites-la cesser!" Il a estimé que la réussite du procès "digne" des attentats de Paris était notamment due au fait "qu'on avait pas traité ces hommes (les accusés, NLDR) comme des bestiaux". Ici, "on fait n'importe quoi, on met les accusés dans des régimes de détention supérieur à ce qu'on pouvait connaître par le passé (...) vous voulez que ces hommes participent à un procès ? Vous voulez qu'ils croient à quelque chose ? (...) Est-ce que ce n'est pas justement l'inverse qu'on doit leur montrer ? Que nous ne trancherons pas sur nos principes!"

"On ne peut pas tenir un procès dans ces conditions", a-t-il calmé. Il prévient, si les boxes ne sont démontés: "je me leverai et je partirai. Je ne participerai pas à ça!"

Si les cages de verre doivent être démontées avant le début du procès, la Justice aura perdu une bonne occasion de faire des économies. Selon les chiffres qui circulent, les cages auraient coûté la bagatelle de 250.000 euros.

Dans tous les cas, la présidente de la cour va devoir prendre une décision concernant ces boxes. Soit, elle laisse ces boxes au nom de la sécurité mais le risque est de voir des accusés et des avocats déserter le procès. "Il y a dans ces boxes des gens qui n'ont plus rien à perdre", a souligné un des avocats des victimes. Il faut donc s'attendre à tout... Soit, elle prend la décision de faire retirer ces boxes et peut-être en installer un autre, comme un Paris: un box unique où les accusés se retrouvaient derrière des bandeaux de vitres blindées. La présidente a un mois pour exiger ces travaux. La décision tombera dans les prochaines heures.

960 parties civiles constituées

Selon les derniers chiffres, 960 parties civiles se sont constituées. Elles sont originaires de 19 pays (Belgique, France, Italie, Chine, République démocratique du Congo, Allemagne, Espagne, Guatemala, Hongrie, Israël, Inde, Côte d’Ivoire, Japon, Malte, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, États-Unis et Roumanie). Elles espèrent que le procès pourra répondre à un maximum de questions qu’elles se posent encore. Le procès est, pour de nombreuses parties civiles, un passage obligé pour continuer à avancer dans leur vie.

Durant le procès, les associations de victimes seront présentes pour accompagner les parties civiles. Les assistants de justice des services d’accueil des victimes seront présents chaque jour durant le procès. Les victimes pourront compter sur eux, notamment, pour être soutenues et accompagnées durant le procès. Elles pourront s’adresser à eux à tout moment, que ce soit pour poser des questions ou exprimer des émotions. Au besoin, les assistants de justice feront le relais avec les autorités judiciaires.



Pour rappel, le 22 mars 2016, 2 attentats dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek faisaient 32 victimes (16 morts sur chacun des sites sans compter les 3 kamikazes) et 340 blessés.

9 accusés comparaîtront devant la cour d’assises (parmi lesquels Salah Abdeslam, Mohamed Abrini ou encore Osama Krayem). Un dixième accusé sera lui absent. Il s’agit d’Oussama Attar. Il est présumé mort en Syrie depuis 2017, mais sans preuve de son décès, il doit être jugé. Particularité belge, il sera représenté par un avocat, sans quoi le procès serait nul.