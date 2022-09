La nouvelle campagne de (re)vaccination contre le Covid-19 débute ce lundi: qui est concerné?

La vaccination contre le covid reprend aujourd'hui dans le pays. Une nouvelle campagne de rappel, avec des sérums adaptés, qui s'adresse en priorité aux personnes plus vulnérables, immunodéprimées ou agées de 65 ans et plus. Cela concerne aussi les professionnels de la santé et les 50-64 ans.

C'est le retour de la piqûre : la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, à l'aide de sérums adaptés, débute ce lundi tant en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles. Cette nouvelle campagne de (re)vaccination s'adresse en priorité aux personnes plus susceptibles de développer une forme grave du Covid-19, c'est-à-dire celles qui sont immunodéprimées, âgées de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans. "Une attention particulière est également accordée aux femmes enceintes", précise le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS). Pour cette campagne automnale, ce sont de nouveaux vaccins, adaptés au variant Omicron, qui seront injectés. Il s'agissent de vaccins Pfizer et Moderna, mais ce ne sont pas les mêmes que pour les premières doses, car le virus a changé : "Il est bivalent, c'est à dire qu'il y a l'ancien vaccin dedans et ils rajouté une nouvelle souche", explique une infirmière du centre de vaccination de Bierset. Disponibles dès lundi dans les centres de vaccination, ils seront livrés dans le courant de la semaine aux pharmacies partenaires et disponibles pour les médecins généralistes, signale la ministre wallonne. En Wallonie, un peu plus de 111.000 rendez-vous ont été pris pour une injection, selon le cabinet de Mme Morreale, soit presque 10% du public cible, en un jour. 22 centres de vaccination rouvrent leurs portes dès lundi en Wallonie et environ 80 au nord du pays. À Bruxelles, des équipes mobiles sont également déployées, au côté de quatre centres de vaccination. À partir du 19 septembre, près de 200 pharmacies participantes en Wallonie s'ajouteront à l'offre. Plus de 700.000 invitations ont été envoyées à tous les Wallons de plus de 65 ans remplissant les conditions de revaccination. Le personnel soignant sera, lui, pris en charge par les hôpitaux tandis que les maisons de repos, structures résidentielles de santé mentale et pour personnes en situation de handicap vaccineront directement leurs résidents. Dans un second temps, les personnes de 50 à 64 ans seront également invitées à se faire vacciner. Pour les personnes qui n'ont pas reçu d'invitation à se faire piquer ainsi que celles qui souhaitent une nouvelle injection sans faire partie du public prioritaire, soit grosso modo les 18-49 ans, la possibilité est offerte en Wallonie via la plateforme Qvax. En cas de plages disponibles, les personnes inscrites pourront être appelées. Le dispositif wallon doit permettre de vacciner environ 184.000 personnes par semaine. Une nouvelle vague bientôt ? Les chiffres de l'épidémie sont très bons, depuis un moment, mais une récente étude universitaire indique que la baisse des température et les rapprochements en lieux clos risque d'entraîner une nouvelle vague d'ici un mois : "Il est probable que le pic épidémique arrive aux alentours d'octobre ou novembre. Il faut pouvoir protéger les gens, puisqu'il faut attendre 10 jours avant que le vaccin ne soit totalement efficace sur la personne, en sachant que le vaccin est surtout efficace contre les formes sévères et les formes graves" a justifié Christie Morreale. Si rien ne change, l'objectif est désormais de gérer le Covid comme une grippe. Un vaccin sera proposé tous les six mois ou tous les ans aux personnes les plus fragiles uniquement.