"Les pains saucisses étaient pourris": Salomé, "scandalisée", s'en est rendu compte trop tard, les enfants en avaient déjà mangé

Une consommatrice de la région liégeoise nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle a retrouvé de la moisissure sur des pains saucisses qu’elle venait d’acheter. Contrariée, elle est parvenue à se faire rembourser par le magasin. Mais est-ce dangereux pour elle-même et les enfants qu'elle avait servis ?

"Après tous les scandales dans les entreprises agroalimentaires de cette année, je ne trouve pas ça normal", s’indigne une habitante de Soumagne dans la province de Liège. Elle est allée faire ses courses ce mardi 6 septembre chez Aldi. Elle a acheté un paquet de pains saucisses vendue par l’enseigne d'origine allemande. Le lendemain, elle enfourne ses pains saucisses pour les servir à son enfant de 5 ans ainsi qu’à son neveu de 6 ans et demi. Au moment de débarrasser leurs assiettes, elle observe avec surprise sur les restes de pains saucisses une importante quantité de moisissure.



Une pourriture plus qu’anormale puisque la date de péremption du produit indique le 23 septembre 2022 soit deux semaines après la date de consommation des pains. "Je les avais achetés la veille. Je n’ai jamais pensé quand je les ai enfournés qu’ils étaient pourris. C’est seulement au moment de débarrasser les assiettes des enfants que j’ai observé une tâche sur les restes. C’est alors que j’ai vu que les pains étaient pourris. Au vu de la date de péremption, je ne me serais jamais douté qu’il y avait un problème. Dorénavant, je ferai plus attention".

Les enfants aiment bien manger ça après l’école

Heureusement, les enfants ne semblent pas avoir de symptômes particuliers à la suite de l’ingestion des pains. Aucune trace de moisissure n’était présente sur les emballages, ni trace d’humidité anormale. Aucun signe ne pouvait alerter la consommatrice sur l’état de décomposition du produit. "J’ai l’habitude d’acheter ce produit parce que les enfants aiment bien manger ça après l’école et je n’avais jamais eu de souci", rapporte la maman. Dégoutée, elle a contacté l’AFSCA, l’agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire, et a porté plainte. Elle n’a pas encore eu des nouvelles de l’organe de contrôle.

Elle est retournée l’après-midi même au magasin en montrant le problème et s’est fait rembourser. "J’ai dû faire la demande de remboursement, autrement, le magasin ne le proposait pas". La caissière se serait rendue dans l’arrière du magasin afin de vérifier le lot mais la cliente n’a pas plus de détails.





Aldi s’excuse auprès de la cliente

Contacté par nos soins, Aldi s’excuse auprès de cette consommatrice. "Offrir des produits de qualité à un prix bas est crucial pour ALDI. Nous prenons très au sérieux toute plainte relative à la qualité de nos produits et ce cas n'est pas différent". Selon la marque, des contrôles de qualité sont réalisés à chaque étape du processus de production. Dans ce cas particulier, l’enseigne suspecte qu’un trou difficile à voir se soit glissé dans l’emballage. Aldi insiste sur le fait que ce cas est un cas unique et qu’il n’y a pas de problème avec les pains saucisses vendus chez eux.

L’enseigne en profite pour rappeler qu’il est important de contacter le service clientèle dans des situations similaires. Elle affirme également que "les clients qui remarquent qu'un produit ne répond pas à leurs attentes peuvent toujours se rendre en magasin avec leur ticket de caisse. Notre politique dans de tels cas est la suivante: 'Pas satisfait? Remboursé'".

Toutes les moisissures ne se valent pas

Est-ce dangereux de manger des aliments pourris ? Un article de MIC de 2020 évoque le fait que selon les aliments, les champignons microscopiques (visibles ou invisibles) qui se développent sont différents. "Certaines moisissures produisent des mycotoxines, une substance toxique qui peut rendre malade", explique Janilyn Hutchings, experte en alimentation chez State Food Safety. Et certains de ces mycotoxines sont considérées comme cancérigènes.

Une substance toxique qui peut rendre malade

On apprend dans cet article que selon le département de l'Agriculture des États-Unis, le moisi qui apparaît à la surface des pots de confitures (aliment "mou"), par exemple, pourrait produire une mycotoxine. Ces produits devraient donc idéalement être jetés si on y aperçoit de la moisissure. Mais il existe des aliments comme le fromage (aliment "dur"), certaines charcuteries ou fruits et légumes, qui peuvent être consommés sans danger une fois la partie moisie enlevée.

Donc, idéalement, un aliment pourri dont vous doutez de la prolifération des champignons sous forme de racine (car l'aliment est "mou"), doit être jeté. Quant au danger de manger ces champignons, cela dépend s'ils contiennent des mycotoxines, ce qui n'est pas systématique.